20. juli i fjor ble en lang arbeidsdag for de topptrente politimennene i Beredskapstroppen.

Oppdraget gikk ut på å lokalisere og pågripe en mann i 50-årene med hagle. Han er nå tiltalt for blant annet å ha brukt narkotika og for uforsvarlig oppbevaring av våpen.

Sendte gisselforhandler

Det hele skal ifølge politiet ha startet i et boligfelt på Fetsund i Akershus ved halv ti-tiden om morgenen. Trolig løsnet haglemannen først to skudd inne i sin egen bolig. Det ene traff blant annet et speil i gangen.

Deretter skal mannen ha spasert over til naboen og banket på døra, men han ble ikke sluppet inn fordi han hadde med seg hagla.

Like etter hørte flere vitner et skudd som ble avfyrt og politiet ble tilkalt.

De stilte med store bevæpnede styrker, i tillegg ble en gisselforhandler sendt til stedet. Politiet trodde at haglemannen hadde forskanset seg i sitt eget hus.

Politihelikopteret hang over det til vanlig så rolige boligområdet mens aksjonen pågikk. Foto: NTB Scanpix

Var i nabokjelleren

Det utspilte seg dramatiske scener i det landlige boligfeltet mens aksjonen pågikk. Tjenestemenn med automatvåpen og skjold ropte kommandoer mens de posisjonerte seg rundt mannens hus.

Da aksjonen hadde vart i rundt i ti timer fikk politiet nok. Ved 20-tiden stormet Beredskapstroppen huset de hadde omringet, men der inne var det tomt.

Det viste seg at mannen de lette etter hadde gått og gjemt seg i krypkjelleren til en nabo som var på ferie i Syden. Der hadde han trolig vært hele dagen.

Det viste seg at han også hadde fyrt av et skudd i denne kjelleren slik at en dør ble ødelagt. Ifølge tiltalen hadde haglemannen ruset seg på metamfetamin da han løsnet skudd.

Rettssaken kommer opp for Nedre Romerike tingrett 2. november og det er satt av to og en halv time til saken. Mannens forsvarer, advokat Cato Johannessen, kan foreløpig ikke kommentere hvordan klienten stiller seg til tiltalen.