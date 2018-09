– Det er et kjølig forhold mellom dem. Bildene fra treningen ser ikke bra ut. Det ser ut som en historie som ikke kommer til å ha en lykkelig slutt, sier Steve Sidwell til TV 2.

​Se feiden mellom Mourinho og Pogba på trening øverst (video med tillatelse fra Sky Sports News)

Den tidligere midtbanemotoren spilte under Mourinho i knappe to måneder i 2007, før den frittalende manageren forlot Stamford Bridge etter en krangel med Roman Abramovitsj.

Slik Sidwell beskriver det, hadde Mourinho da alle stjernene på sin side.

– Det var et av hans varemerker, konstaterer 35-åringen, som tror en av partene kommer til å forlate Old Trafford.

– Pogba ser ut som han vil dra. José vil bli og kjempe, det er karakteren hans og den personen han er. Jeg ser ikke for meg at det ender godt, enten én av dem eller begge drar. Dette får Manchester United til å se ut som et sirkus. Dem i ledelsen er definitivt ikke fornøyde, følger han opp.

Mirror: Feiden skyldes Instagram-innlegg

Allerede før kampen mot Derby skal Mourinho ha fortalt spillergruppen at Pogba ikke kommer til å være kaptein for de røde djevlene igjen.

Dagen etter sjokk-exiten la Sky Sports ut en video fra treningsfeltet der stemningen mellom de to så alt annet enn god ut. Ifølge den britiske avisen Mirror, var diskusjonen et resultat av Pogbas oppførsel på tribunen.

Den franske midtbanestjernen skal ha postet en historie på Instagram underveis i kampen der han og lagkamerat Andreas Pereira spøker og tilsynelatende ikke er veldig brydd med hva som skjer på banen.

Da Mourinho og Pogba diskuterte på treningsfeltet, stod de med klubbens pressesjef, John Allen, skriver avisen.

– Når la Paul videoen ut på Instagram, hevder Mirror at Mourinho spurte da trioen stod samlet.

«Det er uklart akkurat når i kampen Pogba postet videoen, men det har irritert Mourinho ytterligere, som ser ut til å miste tålmodigheten med Pogba», skriver Mirror.

Sidwell: – Pogba har ikke mentaliteten

I sin managerkarrière har Mourinho hatt det med å offentlig kritisere spillerne sine. Da portugiseren hengte spillerne ut, enten det var offentlig eller innenfor garderobedørene i Chelsea, hadde han dem på sin side.

Stjernene svarte med å forbedre prestasjonene sine på banen, slik Sidwell husker det.

– De ville vise at de var gode spillere. Har Pogba mentaliteten til å akseptere det? Jeg tror ikke det, spekulerer den tidligere Premier League-spilleren.

– I Chelsea hadde Mourinho alle med seg. Hvordan han behandlet spillerne var strålende. For min egen del, fortalte han meg at jeg ikke kom til å spille denne helgen, men neste. Da var jeg forberedt. Små ting som det er fantastisk for en spiller, understreker han.