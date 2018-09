Wayman sier hun vet at dette er merker fra narkomane som har brukt stellebordet til å bruke narkotika.

– Før du putter ned babyen din her, ALLTID tørk over først. Uansett hvor dårlig tid du har, også om du legger håndkle mellom, skrev Jessica Wayman i Facebook-posten som hun har bedt alle om å dele.

– Ser du disse svarte merkene? Det er fra brente skjeer narkomane har brukt når de skyter heroin, skriver hun videre.

Det er på grunn av hennes fortid som rus-avhengig at hun velger å dele dette til alle foreldre.

– Jeg er tidligere narkoman, og derfor jeg velger å poste dette for å advare alle foreldre som tenker at et slikt stellebord er normalt. Det er det ikke, og kan inneholde giftige stoffer, utdyper hun.

I en kommentar påpeker hun at det ikke er nok å bruke håndkle eller lignende.

– Om barnet ditt ligger i håndkle, så kan håndkledet få de narkotiske stoffene i seg. Barnet kan ta dette i munnen senere. Det skal veldig lite av slik stoff å ta livet av et stort menneske, enda mindre for en liten baby, skriver hun i en kommentar under.

Kan være heroin

Waymann skriver videre at de svarte merkene kan resultere i at barnet ditt vil komme i kontakt med sterke narkotiske stoffer som i verste fall kan føre til døden.

– Det kan være rester av heroin, mestamfetamin eller hva som helst. Dette er svært skadelig stoff. Om folk ikke bryr seg om seg selv, kan jeg love deg at de ikke bryr seg om barna deres. Vær forsiktig, forteller hun videre.

– Sammen med å bruke bordet til å legge fra seg utstyret når de bruker heroin, er det også flere som bruker de til å knuse narkotika slik at de får tatt det opp i kroppen, skriver Wayman.

Delt over 100.000 ganger

Siden den amerikanske moren delte bildet for 3 dager siden, har det blitt delt over 116.000 ganger.

– Del dette, sånn at så mange foreldre og barnevakter som mulig får med seg dette. Det kan bety forskjell på liv og død, eller livstruende skader for mange uvitende foreldrene.