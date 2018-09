Julie Swetnick sier via sin advokat at hendelsene fant sted på fester som hun deltok på da hun gikk på videregående skole i en forstad utenfor Maryland.

I uttalelsen hevder hun at hun så Kavanaugh drikke svært mye alkohol, og at han oppførte seg aggressivt mot jenter, blant annet ved å beføle og grafse på dem uten deres samtykke.

Tilstede ved voldtekt

Hun sier også at hun selv ble utsatt for en gruppevoldtekt på en fest i 1982 der også Kavanaugh var til stede.

Uttalelsen ble offentliggjort onsdag, dagen før Kavanaugh skal i en ny høring i Senatet i forbindelse med at de folkevalgte skal avgjøre om han blir godkjent som ny høyesterettsdommer.

Swetnicks advokat er Michael Avenatti, som også er advokaten til pornostjernen Stormy Daniels, som har hevdet å ha hatt sex med president Donald Trump.

Avviser anklagene

For en drøy uke siden sto California-professor Christine Blasey Ford fram og anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk på en fest rundt 1982.



Søndag sto også en annen kvinne, Deborah Ramirez (53), fram i The New Yorker og anklaget Kavanaugh for å ha blottet seg for henne og tvunget henne til å beføle ham på en fest i løpet av skoleåret 1983/84.

Kavanaugh avviser begge anklagene.

Ford skal også vitne i Senatets justiskomité torsdag. Fredag er det planlagt en avstemning som vil avgjøre om Kavanaugh blir godkjent eller ikke.

