Politiet i Mexico har opprettet en nettside der de har lagt ut bilder av gjenstander som tilhører de avdøde. Håpet er at familie, venner eller bekjente skal dra kjensel på eiendelene og dermed bidra til å identifisere de avdøde.

Blant gjenstandene som er funnet er en krøllete shorts, et par rosa barnesandalenog en fotball, skriver Al Jazeera.

Massegraven ble funnet i Veracruz sørøst i Mexico tidligere i september. Myndighetene meldte først at det dreide seg om 166 lik. Nå er tallet oppjustert til 174 og utgravningene på stedet pågår fortsatt.

Har ligget lenge

Det er funnet både barn og voksne i massegraven. Myndighetene i Mexico mener at kroppene har ligget nedgravd i rundt to år.

Rosa Lopez avbildet ved massegraven. Hun leter etter sin savnede sønn. Foto: AFP Photo

Funnet har rystet Mexico.

– Det har alltid vært kriminalitet og vold i landet, men brutaliteten som den organiserte kriminaliteten fører med seg er uhørt, sier kriminolog Carlos Vialta til Al Jazeera.

Han spør seg om hva som er rasjonaliteten bak å ta livet av en baby. Vitalta mener det viser hvor inhumane de kriminelle bandene er.

1641 drap

Fylket Veracruz har flere massegraver enn den har kommuner. Ifølge politiet dreier det seg om rundt 300 gravplasser.

I flere år har regionen opplevd flere voldelige sammenstøt mellom narkotikakarteller som er i åpen konflikt med hverandre. Bare i fjor ble det registrert 1641 drap i Veracruz. Det gir en drapsrate på 20,7 pr. 1000 innbygger.

En krøllete overdel er også blant gjenstandene som er funnet i massegraven. (Foto: Statsadvokaten i Mexico)

Innbyggere i regionen stiller spørsmål ved jobben myndighetene gjør for å forebygge voldsbølgen. En mann sier til Al Jazeera at de at de ikke lenger har tillit til jobben politi og politikere gjør.

– Folk er redde. Det er så mye korrupsjon at hvem som helst kan være knyttet til gjengene, sier han.