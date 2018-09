USAs president Donald Trump sier han i løpet av de nærmeste månedene vil kunngjøre en plan for fred mellom Israel og Palestina.

– Jeg vil si i løpet av de neste to eller tre til fire månedene, sa Trump mens han sto ved siden av Israels statsminister Benjamin Netanyahu i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York onsdag.

Den amerikanske presidenten sa også at han er «100 prosent overbevist» om at Palestina vil komme tilbake til forhandlingsbordet. Han slo fast at en tostatsløsning er «den beste løsningen» for å få fred i Midtøsten.

– Jeg tror det fungerer best. Det er min følelse, sa Trump.

– Irans ledere er plyndrere

Det var ventet at Trump skulle komme med nye angrep på Iran i FNs sikkerhetsråd, og angrep kom det.



Trump sa at Irans aggressive oppførsel har tiltatt etter at avtalen om landets atomprogram ble inngått. Tidligere i år besluttet Trump å trekke USA fra avtalen

USA varslet opprinnelig at onsdagens møte i Sikkerhetsrådet utelukkende ville ha fokus på Iran. Men dagsordenen er blitt utvidet til å omfatte masseødeleggelsesvåpen og arbeid for å hindre spredning av atomvåpen.

Russland fikk gjennomgå

I praten rundt masseødeleggelsesvåpen og spredningen av atomvåpen, fikk også Russland sin del av kritikken.

– Det syriske regimets nedslakting er gjort mulig av Russland og Iran, sa Trump fra talerstolen.



Også Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Theresa May deltar på møtet i Sikkerhetsrådet. Iran har ikke bedt om taletid, med landets president Hassan Rouhani vil kort tid etter holde en pressekonferanse.

Barack Obama er for øvrig den eneste tidligere amerikanske presidenten som selv har ledet møter i Sikkerhetsrådet. Obama ledet ett møte i 2009, og ett i 2014.

(TV 2 / NTB)