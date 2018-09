Det var i november i fjor at en BMW SUV med fem personer om bord var ansvarlig for en påkjørsel bakfra utenfor Edmonton i Canada.

Da politiet kom frem til den lille ulykken begynte et drama politifolkene neppe vil glemme.

I bilen satt en familie med Jehovas vitner, tre voksne, en baby og to tenåringer. Alle var nakne og kun tildekket av pledd.

De var særdeles lite interessert i å snakke med politiet, noe som førte til en usedvanlig lang og vanskelig pågripelse for politiet.

Ifølge rettsdokumenter CBC har fått tak i, måtte politiet bruke både pepperspray og strømvåpen for å roe ned den hysteriske stemningen i bilen.

I dokumentene fremgår det at familien på tre, to kvinner og en dame, alle var medlemmer av sekten Jehovas vitner. Etter tre døgn sammen i et hus, med veldig lite mat, fikk de det for seg at dommedag var i gang, og da startet helvetet.

– De trodde de var i umiddelbar fare, enten fra onde mennesker utenfor eller demoner.

Kvinnen (35), som ikke kan identifiseres, fikk stuet familien inn i bilen, og en av mennene ble lagt naken i bagasjerommet. Det var ingen tid å miste, så kvinnen kjørte gjennom garasjedøren på vei ut. Ifølge rettsdokumentene skulle de redde en annen familie de kjente. Ute var det full vinter.

Da politiet ville snakke med dem etter den lille ulykken, forvekslet familien politiet med demoner, og gikk i vranglås.

Alle de tre voksne i familien erkjente straffskyld for å ha lagt mannen i bagasjerommet, sjåføren av bilen erkjente også å ha kjørt farlig.

Det skal ikke ha vært alkohol eller narkotika involvert i hendelsen.

Dom i saken er ventet i desember.