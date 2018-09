Hotellet The Thief eies av milliardær Petter Stordalen og Choice-kjeden, og har tidligere huset flere celebriteter.

Hotellet ligger på Tjuvholmen i Oslo.

USAs tidligere president Barack Obama er i Norge for å delta på Oslo Business Forum. Presidenten tilbringer ett døgn i Norge, og vil være innkvartert på Stordalens hotell under sitt opphold.

Den tidligere presidenten landet på Oslo lufthavn like før klokka 11 onsdag, og noen minutter senere kjørte kortesjen av gårde mot Hellerudsletta utenfor Oslo.​

Onsdag ettermiddag skal Obama ha en times lang samtale med tidligere Nor-Shipping-sjef Birgit Liodden om temaene ledelse, teknologi og bærekraft. Samtalen er en del av programmet under Oslo Business Forum, som blir arrangert på Hellerudsletta, med om lag 3000 deltakere.

Obama har holdt en lav profil etter at han gikk av i januar 2017. Kun én gang tidligere har han holdt en tale i utlandet etter at han flyttet ut av det Hvite Hus. Det var i Sør-Afrika i juli i år i anledning 100-årsdagen for Nelson Mandela.​

Det er ikke billig å engasjere en av de som har kunnet kalt seg verdens mektigste mann. Prisen er hemmelig, men billettene på arrangementet har kostet alt fra 3000 til 32.000 kroner for å delta. Har du betalt den dyreste billetten så får du også ta bilde med Barack Obama. Det skal være et gruppebilde.​

(©NTB/TV 2)