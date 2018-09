Nytt varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen

VARSEL: Det har i alt kommet tre varsler mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) opplyste under onsdagens bystyremøte om at det tirsdag ble mottatt nok et varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).