Obama gikk rett i strupen på Trump

På spørsmål om hva Obama ville gjort hvis han var president for en dag til,

– Jeg ville ikke gjort mye. Det ligger i rollen, selv om den har makt. Men du det tar mye folk og mye tid å styre det store skipet du er kaptein på. Jeg har mye ugjort, svarte Barack Obama.

Det var stor spenning på om Obama ville bruke tid på å snakke politikk igjen. Det bare noen få minutter før skytset mot nåværende Donald Trump kom.

– Vi har en administrasjon i USA som ikke har politisk, eller sosial vilje til å bruke teknologien for å løse klimaproblemene, smalt det fra Obama på scenen.

– Paris-avtalen var et steg i riktig i retning, men kun et steg. Det gjenstår så mye arbeid. Det største jeg prioriteringen jeg ser globalt, er klimaendringene. Den gode nyheten er at teknologien går fremover, sa Obama.

– Nordmenn burde styrt Det Hvite Hus

Det var en spøkefull Obama som startet showet.

– Hadde nordmenn styrt Det Hvite Hus, ville vi ikke hatt de problemene vi har nå, var noe av det første obama sa.

Litt lenger ut i seansen tok han seg tid til å skryte av de skandinaviske landene.

USAs tidligere president Barack Obama i intervju på Oslo Business Forum. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– En av hovedgrunnene til politisk oppstandelse i verden, er at det er for mye ''vinneren tar alt''. Noen blir ekstremt rike, ekstremt fort. Vi må bygge videre på demokratiske prinsipper hvor alle har like muligheter. Norge er flinke på dette, konstaterte Obama.

Teknologiforum

Det er i anledningen Oslo Business Forum eks-presidenten er på plass i Oslo.

3.000 publikummere er på plass på X-meeting point på Hellerudsletta i Skjetten utenfor Oslo. Det er 36 år gamle Birgit Liodden som har fått æren av å lede seansen med Obama.

Obama har holdt en lav profil etter at han gikk av i januar 2017. Kun én gang tidligere har han holdt en tale i utlandet etter at han flyttet ut av det Hvite Hus. Det var i Sør-Afrika i juli i år i anledning 100-årsdagen for Nelson Mandela.

Massive sikkerhetstiltak

Det er politiet som har ansvaret for at han skal være trygg, det krever en enorm sikkerhetspakke.

– Vi har sikring på Obama uansett hvor han ferdes. Vi skal gjøre alt vi kan for å ha ham sikker. Vi har en sikkerhetspakke som er tilstrekkelig for å sikre sikkerheten rundt ham. Dette er naturligvis på bakgrunn av hans tidligere stilling som president, sier Tor Gøttum, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til TV 2.