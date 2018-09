8. april 2017 ble en 17 år gammel gutt pågrepet etter et funn av en bombeliknende gjenstand på Grønland i Oslo.

– Vi er orientert om at Oslo-politiet pågrep denne personen i går kveld, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Berntsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til VG.

Grunnen til pågripelsen er at myndighetene mener at den russiske mannen er en fare for rikets sikkerhet.

Politiadvokat Marianne Aune bekrefter pågripelsen overfor VG.

Mistenkelig oppførsel

Politiet pågrep den russiske tenåringen på Grønland i Oslo i april i fjor, etter at vitner opplevde han som mistenkelig.

– PST har hatt kjennskap til den pågrepne fra tidligere. For PST er det nå viktig å kartlegge den siktedes intensjon og hvorvidt det er flere personer involvert i det han har planlagt, sa politiadvokat Signe Aalling i PST på en pressekonferanse etter pågripelsen i april.

Anket til Høyesterett

Rettssaken mot den da 17 år gamle russiske statsborgeren, startet i oktober i fjor.

Ifølge tiltalen hadde 17-åringen tapet en lighter til en beholder med lightergass, og pakket dette inn sammen med biter fra et nettinggjerde som skulle fungere som splinter. Pakken var på rundt 30x30 cm.

​I juni i år ble det kjent at den nå 18 år gamle mannen skulle få anken opp for Høyesterett.

Mannen anførte i sin anke at lagmannsretten ikke hadde forstått loven riktig da han ble dømt til ett års fengsel i mars i år, for å ha laget en liten bombe som han hadde til hensikt å detonere.