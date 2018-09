– Det er mange jeg må takke. Først konen min, som er igjen hjemme og sikkert er ganske glad nå, sier den nybakte verdensmesteren i seiersintervjuet.

Den 28 år gamle australieren ledet fra start til mål. Ved første mellomtid var han ni sekunder foran vinneren fra VM i Bergen og storfavoritt, Tom Dumoulin.

Mange hadde ventet at Dumoulin skulle ha et overtak på Dennis i den knalltøffe stigningen midtveis i løypen.

Dennis var imidlertid i en helt egen klasse i den nesten fem kilometer lange bakken.

Fra 16 kilometer til toppen av bakken, 35 kilometer ut i løypen, hadde han økt ledelsen med 50 sekunder til Dumoulin.

– Det er helt rått gjort, roser TV 2s ekspertkommentator, Johan Kaggestad.

I mål var han enorme ett minutt og 21 sekunder foran Dumoulin. Nå får han sykle i regnbuetrøyen i ett år.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg har jaktet dette siden jeg var junior. Jeg har ikke vunnet i noen aldersgruppe, og da er det veldig spesielt å vinne min første som senior, sier Dennis.

Spår stor fremtid for Dennis

TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen spår en stor fremtid for den nybakte verdensmesteren.

– Han er allerede en god og etablert rytter, men jeg tror han kommer til å hevde seg i store etappeløp når han får den sjansen. Han kan klatre og kjøre tempo – han er en fantastisk rytter, roser Lauritzen.

Dumoulin tok sølvet etter en vanvittig sekundstrid med Victor Campenearts. I mål var han bare 53 hundredeler foran belgieren, etter å ha hatt om lag ti sekunder å gå på ved siste mellomtid, 17 kilometer fra mål.

Skjerping: – Du blir ganske «pissed»

Kristoffer Skjerping åpnet bra, men fikk det tøft i bakken. I mål var sotraværingen tre minutter og ett sekund bak daværende leder, danske Martin Toft Madsen. Til slutt endte han på 39. plass, 6 minutter og 24 sekunder bak Dennis.

Rittets eneste norske innslag medgir at bakken ble litt for tøff for ham.

– Hvis resultatet viser seg å bli rundt 40 i dag, er det vanskelig å være fornøyd. Men jeg føler at jeg har gitt det jeg har i dag, sa Skjerping til TV 2 like etter målgang.

VM-deltakelse ga likevel mersmak for 25-åringen, forklarte han.

– Det er kjempegøy å være med, men jeg er en vinnerskalle. Du blir ganske «pissed» for at du ikke er bedre. Jeg har sinnssykt lyst til å være med og kjempe i front, sa han.