IKEA lovet å bruke tre dager – det ble et kaos for familien

– Vi betalte jo en del penger for at det skulle gå fort i orden. Det er et stykke igjen før dette er i orden, avslutter Paul.

Når TV 2 hjelper deg kontakter IKEA, blir det fortgang i saken.

Etter en befaring hos familien oppdager IKEA at det fortsatt mangler noen varer. Alle varene er ikke på lager og må haste-bestilles fra Sverige. Etter noen dager blir kjøkkenet hos familien Bartos Axelson endelig ferdigmontert.

TV 2 hjelper deg ber IKEAs kommunikasjonssjef, Jan Christian Thommesen, om et intervju for å få svar på hvorfor de har måttet vente så lenge.

IKEA beklager

– Jeg betaler for en vare. Jeg skulle få kjøkkenet på tre dager og det tok mer enn to måneder og en kjempekamp hvor vi må ha hjelp av TV for å få det i mål, forklarer Paul fortvilet.

– Det er selvfølgelig ikke bra i det hele tatt. Og aller først så ønsker jeg å beklage for den opplevelsen som Paul og Hege har hatt i denne saken her. Det er ikke noe vi ønsker å være bekjent av på noen som helst måte, svarer Thommesen.

Kommunikasjonsjefen avkrefter også at det i dette tilfellet er kunden som har ansvaret for å vite hvilke varer som er mottatt og hvilke som fortsatt mangler.

– Nei, og når man betaler for en tjeneste slik som Paul har gjort i dette tilfellet, så skal han selvfølgelig få den komplett levert uten at det er noen problemer med det, sier Thommesen.

Salgsstoppet kjøkkenfronter

– Det som nok har vært en viktig årsak til at det ble sånn, er at vi stoppet salget av kjøkkenfronten fordi den ikke levde opp til våre kvalitetstandarder. Når den ble introdusert på markedet igjen, klarte man ikke å produsere nok volum til å dekke etterspørselen. Det ble forsinkelser på forsinkelser, og det er her det på en måte ballet på seg i prosessen, forklarer Thommesen.

Han kan heller ikke forklare hvorfor ikke alle kjøkkendelene hadde blitt levert.

– Det er ikke akseptabelt. Når vi var her og gjorde en inventering for å se nøyaktig hva som manglet, fant vi ut at det manglet veldig mye. Det har vi selv sett, at det her var på ingen måte komplett levert, sånn som vi hadde lovet. Det er bare å beklage, sier Thommesen.

Kommunikasjonsjefen mener likevel at dette er et spesielt tilfelle fordi IKEA hadde stoppet salget av kjøkkenfrontene. Han forsikrer om at IKEA nå jobber for at kundene skal slippe å forholde seg til mange ulike saksbehandlere.

Kjøkkenet kom til slutt på plass, en drøy uke etter at TV 2 hjelper deg kontaktet Ikea.

Får kompensasjon

TV 2 hjelper deg lurer på om familien vil få noen form for kompensasjon fra IKEA.

– Vi skal ha en dialog nå fremover og så får vi se hva vi lander på, men jeg er helt sikker på at vi kommer til å finne en minnelig løsning på det, sier Thommesen.

Hege og Paul har i etterkant fått en kompensasjon på 10.000 kroner fra IKEA.

Familien er veldig fornøyd med å få det nye kjøkkenet på plass.

– Nå er vi kjempefornøyd. Det ble jo sånn som tegningen viste. Det er kjempefint og vi er veldig fornøyd med kjøkkenet, avslutter Paul.