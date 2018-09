Den tidligere presidenten landet på Oslo lufthavn like før klokka 11 onsdag, og noen minutter senere kjørte kortesjen av gårde mot Hellerudsletta utenfor Oslo.

Det er politiet som har ansvaret for at han skal være trygg, den oppgaven tar politiet på alvor.

– Vi har sikring på Obama uansett hvor han ferdes. Vi skal gjøre alt vi kan for å ha ham sikker. Vi har en sikkerhetspakke som er tilstrekkelig for å sikre sikkerheten rundt ham. Dette er naturligvis på bakgrunn av hans tidligere stilling som president, sier Tor Gøttum, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til TV 2.

Selv om sikkerheten er stor, er det ikke i nærheten av det samme som da han var president og besøkte Norge.

– Det er annerledes enn da han var president. Da han kom sist, var det helt enestående sikkerhet, så det er ikke på langt nær like mye politi. Men det er likevel en massiv sikkerhetspakke som blir satt i gang når en tidligere president kommer til landet, forteller politiet videre til TV 2.

Noe av sikkerhetstiltakene vil bli mest synlig når han forflytter seg.

– Det vil være noen korte perioder hvor enkelte veier er stengte. Dette skjer når han skal ferdes til og fra der han bor, og eventuelle steder han vil befinne seg, sier Grøttum.

Væpnet politi utenfor hotellet The Thief på Tjuvholmen i Oslo, der Barack Obama trolig er innkvartert under sitt opphold i Norge. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

TV 2s reporter på Hellerudsletta, hvor han skal holde en tale senere i dag, melder også om mye politi utenfor hallen.

Dyr president

Det er ikke billig å engasjere en av de som har kunnet kalt seg verdens mektigste mann. Prisen er hemmelig, men billettene på arrangementet har kostet alt fra 3000 til 32.000 kroner for å delta. Har du betalt den dyreste billetten så får du også ta bilde med Barack Obama. Det skal være et gruppebilde.

– Det vi kan si, er at han kommer til å gi vanvittig mye verdi til de deltagerne som får oppleve ham her på Oslo Business Forum i morgen, sier Marius Røed Wang, sjef for Oslo Business Forum.

Sett teknologiutviklingen

På spørsmål om hvorfor Obama er trekkplaster på en tech-konferanse, svarer gründerne at han har vært vitne til den enorme teknologiske utviklingen.

– Barack Obama gikk inn som president i 2009. Det var omtrent da den første iphonen ble lansert. Og da kan man tenke på alle de teknologiske endringene han har vært gjennom i sin presidentperiode, sier Marius.

Den profilerte eks-presidenten skal videre til Finland, Danmark og Nederland før han reiser tilbake til USA etter besøket. Den siste tiden har han kastet seg inn i demokratenes valgkamp før mellomvalget 6.november. Han har åpent kritisert president Donald Trump, og kalt ham en trussel mot demokratiet.