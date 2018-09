I forbindelse med FIFA-gallaen i London mandag ville den tyske landslagssjefen Joachim Löw og teammanager Oliver Bierhoff snakke ut med Mesut Özil etter hans landslags-nei.

De to troppet opp på Arsenals treningsfelt, men ble imidlertid nektet inngang, ifølge Bierhoff.

Det setter sinnene i kok i Tyskland.

Bild-kommentator Matthias Brügelmann kaller det en tragedie og absurd at Özil ikke benyttet anledningen til å ta en prat med sin tidligere sjef.

– Özil bør ikke bli overrasket over at hans utvilsomt gode prestasjoner for det tyske landslaget havner i bakgrunnen, så lenge han er for feig til å sette seg ned med Löw, skriver Brügelmann.

– Hans oppførsel mot landslagstreneren er karakterløs.

29-åringen offentliggjorde at han takket nei til videre landslagsspill uten å ta en prat med landslagssjefen.

Etterpå har han heller ikke ønsket noen form for kontakt med Löw, til tross for tyskerens gjentatte forsøk på å få ham i tale.

– Löw trenger en samtale for å få alt på det rene, men Özil ser ut til å unngå ham. Han svarer ikke på telefonen, og ikke på tekstmeldinger. Nå lar han sjansen for et møte i London gå fra seg, skriver Brügelmann.

Det er nærmest så man kan lese hoderystingen mellom linjene.

Landslagssjef Joachim Löw har uttalt at påstandene om rasisme er sterkt overdrevet, noe som trolig falt stjernespilleren tungt for brysteet.

Mesut Özil og Joachim Löw hadde et sært fruktbart samarbeid på det tyske landslaget frem til VM-fiaskoen og bråket rundt rasisme i det tyske forbundet, som tyskeren oppga som grunn for landslagsexiten.

Playmakeren ble årets spiller på det tyske landslaget i 2011, 2012, 2013, 2015 og 2016 og var sentral i VM-triumfen i 2015.