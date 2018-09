Det opplyser politiet i en pressemelding. Promillen er, ifølge Spesialenheten for politisaker, under 0,5 og medfører ikke tap av førerkort.

Alt tyder på at forelegget blir vedtatt.

– Politidistriktet vil, når straffesaken er endelig avgjort, følge opp forholdet administrativt, sier HR-direktør Anne-Cecilie Kran ved Oslo politidistrikt.

Norway Cup

Ifølge VG skjedde forholdet under Norway Cup i sommer. Politilederen ble tatt i kontroll da han kjørte over Ekebergsletta.

– Vi kan bekrefte at dette skjedde i Oslo-området, men vil ikke gå nærmere inn på hvor, sier Liv øyen, fungerende sjef for spesialenheten til TV 2.

Øyen opplyser at forholdet skjedde på dagtid i tilknytting til tjenesten.

– Videre kan jeg bekrefte at vi fikk en melding fra Oslo politidistrikt om mulig kjøring i påvirket tilstand av en polititjenesteperson. Vedkommende ble mandag denne uken ilagt et forelegg på 13.000 kroner, subsidiært 15 dagers fengsel, men da promillen var under 0,5 medfører det ikke tap av førerrett, sier Øyen.