Madsen dømt til livstid

Dommen falt i Østre Landsrett i København i dag.

– Det er snakk om en sak av usedvanlig grov karakter. Kriminaliteten var godt planlagt og han utnyttet offerets vergeløse stilling, sa dommeren da dommen ble opplest.

25. april i år ble Madsen funnet skyldig i å ha drept den 30 år gamle svenske journalisten Kim Wall. Han ble også dømt for seksuell mishandling og likskjending.

Retten fant det bevist at Wall ble torturert, drept og partert av den danske oppfinneren.

Madsen anket dommen, men kun straffeutmålingen. Han har sagt at han kun erkjenner likskjendingen og at han ikke drepte Wall, men at han ikke orket å anke skyldsspørsmålet.

Dommen fra København byrett opprettholdes, og Madsen dømmes til livstid i fengsel, og til å betale erstatning til Kim Walls foreldre på 328.246 danske kroner, og 150.000 danske kroner til Walls danske kjæreste.

– Det er ikke meislet i stein at drap og voldtekt skal straffes med en livstidsdom, men i dette tilfellet er det er så planlagt, og det er utvist en slik hensynsløshet. Samtidig var offeret så forsvarsløst at man kan straffe med livstid i fengsel, sa aktor Kristian Kirk Pedersen etter at dommen falt.

Utelukker ikke høyesterett

Madsens forsvarer Betina Hald Engmark var ikke tilfreds med dommen, og sa at hun og hennes klient nå ville ta seg betenkningstid før de avgjør om de går videre i rettsystemet.

– Alle er enige om at dette er en spesiell sak, og en sak man ikke har sett lignende til. Man kan vurdere om den kan prøves i høyesterett. Men det er ikke noe vi har tatt stilling til nå, sa Engmark.

– Kan ikke dømmes til annet enn livstid

Kirk Pedersen har under ankesaken lagt vekt på at dommen fra tingretten beskrev Madsen som kynisk og brutal, og har ment at livstidsdommen måtte opprettholdes.

– Han er så farlig at han kan ikke dømmes til annet enn livstid, sa Kirk Pedersen i sin prosedyre.

Peter Madsens forsvarer sa i sin prosedyre at hun mener Madsen fortjener mildere straff, og at drapet på Wall ikke var planlagt.

– Drapet på Kim Wall var tilfeldig. Riktig straff er 14 til 16 år, sa Hald Engmark.

Både Kim Walls foreldre og kjæreste er tilstede i retten. Det samme er de tre kvinnene som sitter på pårørendeplassene til Peter Madsen. En av kvinnene som støtter drapsmannen er en tidligere fengselsbetjent, som sa opp jobben i fengselet der hvor Madsen satt, for å opprettholde et forhold til han.

Før retten tok pause fikk Madsen siste ord før dommen ble avsagt.