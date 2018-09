Hegseth er en av få Skal vi danse-deltagere som jobber ved siden av dansetreningen.

Derfor går dagene ut på å sove, trene og jobbe.

– Jeg har droppet ektemannen. Jeg har ikke vært hjemme i Trondheim siden august, sier den populære VGTV-profilen.

– De har et såkalt digitalt forhold, forklarer Mentzoni.

Hegseth sier at han i utgangspunktet ikke har tid til å tenke på at han savner hans bedre halvdel Anders Riiber, som bor rundt 500 kilometer unna leiligheten Hegseth låner i Oslo.

– Det er kanskje verre for ham. Han lever jo det vanlige livet, bare at jeg ikke er der.

Kunne blitt forelsket

Selv om Hegseth ikke har tid til å besøke ektemannen, syns han ikke at hverdagen er kjedelig.

– Jeg elsker jo å være med Mai. Jeg er glad for at jeg er homofil, hvis ikke hadde jeg blitt forelsket i henne, sier den blide mannen på to meter.

Også dansepartner Mentzoni, som ved siden av det hektiske danseopplegget studerer psykologi, er svært fornøyd med sin protesjé.

– Han er veldig flink! Han er godt trent og jobber hardt, sier hun.

Hyller ektemannen

På lørdag skal alle deltagerne fortelle om sitt vendepunkt i livet. Deretter skal de utføre en dans som representerer dette vendepunktet.

Hegseth har valgt bryllupsdagen som sitt største vendepunktet. Derfor vil vi se podcast-profilen i en brude-jive.

– Bryllupet forandret livet mitt, avslutter Hegseth.