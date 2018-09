18-åring presset til å benekte doping - nordmennene stusser etter ville rykter

I sykkelmiljøet har mange hørt det samme: Evenepoel skal, angivelig, ha ligget på 7 w/kg på enkelte tempoer han har kjørt.

– Jeg tror mange ikke skjønner hvor god han faktisk er. Det er ingen som har sett noe sånt i sykkel tidligere. Det han gjør er helt sykt. Det er helt vanvittig. Det blir sagt at han ligger på 420 watt. Og han veier 60 kilo. Det er proffnivå. Det er veldig ekstremt, sier Fredrik Finnesand, som syklet tempoen i juniorklassen for Norge på tirsdag, til TV 2.

– Han puster med nesa og tråkker 500 watt opp bakkene. Han ser helt uberørt ut. Han satt jo og spiste i EM da han tråkket fra alle. Han er nesten «untouchable», mener Wærenskjold.

– Hvordan får man til å tråkke syv watt per kilo når man er 18 år?

– Nei, det må du spørre han om. Han hadde syv watt per kilo på tempoen, så jeg vet ikke om han har det på terskel, da, men vi har hørt at han hadde syv watt per kilo på EM-tempoen, ja. Det er ganske drøye tall. Han tråkker jo nesten like mange watt som jeg gjør på flatene, og han veier 20 kilo mindre... Det er ganske drøyt.

– Vi satser på at han er rein

Uhøytidelige sammenligninger har vist at Evenepoels tempo i juniorklassen på tirsdag ville ha gitt ham en fjerdeplass på U23-tempoen - og det med begrensningene på girutvekslingen som juniorrytterne er pålagt å sykle med.

Tobias Foss tok en sterk sjetteplass på U23-tempoen.

– Jeg kjørte 5,3 watt per kilo, sånn cirka, på min tempo. Så det er et godt stykke unna. Jeg har hørt om det (at han skal tråkke syv watt per kilo), og han er jo helt sinnssyk. Et ganske vilt talent, sier Foss, og fortsetter:

– Jeg snakket med Andreas (Leknessund) om det på rommet i går. Vi begynner å klø oss litt i hodet og spørre oss selv om hva vi gjør feil i og med at han har så sinnssykt mye mer watt enn oss og er mye lettere også, så det er vanskelig å si hva han har gjort. Jeg tror ikke det er noe «shady», egentlig, så vi satser på at han er rein. Han er vel sikkert bare et sinnssykt talent, sier 21-åringen fra Vingrom.

Nevnte Leknessund må lete frem superlativene, som de fleste andre også må, når han blir spurt om Evenepoel.

– Man kan jo spørre seg hva man gjør feil, men noen har bare noe helt spesielt. Og han har noe ekstra spesielt. Det er tydelig. Og det blir jo snakket om i feltet. Det har blitt snakket om ganske lenge.