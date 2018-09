– Først ble jeg veldig lei meg. Jeg var så redd for å ryke, sier Isachsen til TV 2 på dansetrening denne uken.

Også Jayakoddy hadde en kjip opplevelse forrige helg.

– Det var ikke kult. Vi forventet det ikke.

Ny motivasjon

Da det var klart at hun faktisk gikk videre i programmet kjente hun på en blanding av motivasjon og redsel.

– Jeg er redd fordi jeg er bevisst på at jeg kan ryke. Redd fordi jeg setter mye mer pris på alt som fører med dansen. Jeg tar vare på hvert minutt på trening, forklarer hun.

Hun forteller at hun for alvor har tatt til seg alle tilbakemeldingene fra dommerne og jobber på en annen måte enn før.

Dansepartner Jayakoddy sier at han føler han har møtt en ny Sophie Elise denne uken og er stolt over partnerens store forbedring.

– Jeg har lagt merke til det. Det er ekstremt store forskjeller. Jeg kjenner henne ikke helt igjen. Nå forstår hun hva som ligger bak en god dans. Hun har forstått hva man må gjøre med kroppen.

Jayakoddy understreker at hun alltid har vært flink, men at hun nå skjønner dansefaget på en annen måte.

Triks på trening

Isachsen er som mange vet en kjent blogger som har vært med på flere TV-programmer.

Dette har ressultert i en stor følgerskare på Instagram, nærmere bestemt 373.000 følgere.

– Folk tenker at jeg tar det for gitt at jeg går videre fordi jeg har mange følgere, men det gjør jeg ikke.

Siden mobilen til Isachsen alltid plinger og lyser, mye på grunn av hennes enorme sosiale nettverk, har hun og Jayakoddy funnet et triks som funker.

– Trikset er å legge mobilen igjen hjemme eller i garderoben. Jeg tar den ikke med inn på trening. Selv om det er veldig viktig å dele Skal vi danse-stoff i sosiale medier, så blir jeg for distrahert av å ha den her, forklarer hun.