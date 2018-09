– Stevning ble sendt Sør-Trøndelag tingrett i går. Mer vil jeg ikke si om saken, sier advokat Andreas Messelt Ekker til Dagbladet onsdag formiddag.

For to uker siden ble det kjent at Ingebrigtsen og Hoftun kom til å saksøke RBK. De fikk sparken som henholdsvis hovedtrener og assistenttrener i klubben 19. juli.

RBKs organisasjonssjef Trond Alstad bekrefter til NTB at klubben fikk tilsendt stevningen onsdag formiddag.

«Ble mottatt nå kl. 11.15», skriver Alstad i en SMS.

De tidligere Rosenborg-trenernes advokater Stein Kimsås-Otterbech og Andreas Messelt Ekker har anklaget RBK for «usaklig oppsigelse». Partene møttes i tiden etter sparkingen, men uten å komme til enighet.

– Saken handler også om hvordan RBK benytter arbeidsavtaler som strider mot arbeidsmiljøloven, og Rosenborgs håndtering av prosessen mot Hoftun og Ingebrigtsen. Spørsmålet om norske fotballtreneres stillingsvern står sentralt, og Trenerforeningen støtter trenerne og søksmålene, het det i en uttalelse VG fikk fra advokatene tidligere i måneden.

Sammen med klubblegenden Erik Hoftun ledet Ingebrigtsen Rosenborg til tre strake seriemesterskap og to NM-titler.

