– Det er mange tall som er skremmende når det kommer til tekstilindustrien. Klær har aldri vært billigere, sier en engasjert Jenny Skavlan på God morgen Norge.

– Vi forventer at en bukse skal koste 399 og at vi skal få en t-skjorte til 100 kr. Det er ikke en pris som gjør at det er bærekraftig, fortsetter gjenbruksentusiasten.

Kjøp og kast-kultur

Vi kjøper minst dobbelt så mange varer og tjenester i dag som på 80- og 90-tallet, og det gjelder klær også. 52 000 tonn av plaggene havner årlig i søppelet, ifølge en undersøkelse utført av YouGov på vegne av Tekstilaksjonen i 2017.

Tallene bekymrer både Jenny Skavlan og Kathrine Sørland. Sistnevnte representerer Tekstilaksjonen, et samarbeid mellom aktører innen norsk mote- og tekstilbransje, miljøorganisasjoner og tekstilgjenvinnere. Målet er å øke bevisstheten rundt gjenbruk og gjenvinning av klær.

– Det er høye tall vi har med å gjøre, så her må vi virkelig få opp øynene og se hva som skjer rundt oss. Jeg har så mye klær som henger med merkelappen på, og det tror jeg mange har, forteller Sørland i God morgen Norge.

– Folk må kjøpe mindre, de må kjøpe bedre kvalitet og de må ta vare på det de har. De må se muligheter i gamle tekstiler og de må handle brukt. Akkurat nå er det helt ute av kontroll, understreker Skavlan.

NYTT LIV: Jenny Skavlan er kjent for sine kreative "syom"-prosjekter. Foto: Instagram @jennyskavlan

Må ikke kunne sy selv

Skavlan har engasjert mange gjennom sine mange "syom"-prosjekter, og hun antar at 70-80 prosent av garderoben hennes består av gjenbruk. Hun har imidlertid forståelse for at ikke alle er like drevne med nål og tråd.

– Det er ikke mitt mantra at alle skal begynne å sy, men det er mange som kan det. Hvis ikke kan man bruke skreddere og skomakere. Bruk de ressursene som er der ute, sier Skavlan.

Sørland er ærlig på at hun aldri klarte å bli ordentlig venn med symaskinen.

– Jeg hadde en symaskin en gang, men den har jeg ikke lenger. Men jeg kan få andre til å hjelpe meg, forteller Sørland.

Skavlan understreker at det kun er fantasien som setter grenser.

GARDIN: Denne buksedressen var opprinnelig en gammel gardin. Foto: Instagram @jennyskavlan

– Du kan jo ta med en kjole til en skredder og si at du vil ha en bukse ut av stoffet. Folk må ikke ha begrensninger på hva de tenker at ting kan bli til, skyter Skavlan inn.

Gardin ble til buksedress

Når alt kommer til alt er det kvaliteten på et plagg som avgjør om det kan få nytt liv som noe annet.

– Når jeg leter etter brukte klær ser jeg først og fremst etter tekstiler jeg liker. Jeg prøver å se etter ordentlige materialer som ull, silke og lin, forklarer Skavlan.

– Dette er for eksempel en gardin jeg fant på UFF eller Fretex, utbryter hun og ser ned på sin grønne, blomstrete buksedress.