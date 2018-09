Kraftig nedbør på Vestlandet har onsdag ført til ras og oversvømmelser flere steder.

Hovedfartsåren inn til Bergen, E39 Fjøsangerveien, var onsdag morgen stengt i nesten tre timer.

Flere leiligheter har trengt bistand fra brannvesenet på grunn av vanninntrengning gjennom natten.

Stort ras i Samnanger

Rundt klokken ti fikk politiet melding om et større ras over Liavegen ved Skar i Samnanger.

– Raset er relativt stort. Det går fra fjellsiden over vei og ned i sjøen. Det er politi, brannvesen og ambulanse på stedet, opplyser operasjonsleder Stein Halleraker i Vest politidistrikt.

Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

En bil ble tatt av raset, og politiet fryktet en stund at personer var inne i bilen. Politiet har nå fått avklart at dette ikke var tilfellet.

– Bilen stod parkert. Vi er i kontakt med eier av bilen, som bekrefter at det ikke var noen i bilen da den ble tatt av raset, sier Halleraker.

Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

Dykkere og hunder beregnet på søk i ras gjennomsøker området rundt etter personer som kan ha blitt tatt.

– På grunn av rasets størrelse og det at det går ut i sjø, må det gjennomsøkes. Men det er per nå ikke noe som tyder på at noen er tatt av raset. Ingen personer er savnet og ingen bygninger er tatt av raset, sier operasjonslederen.

Tar ingen sjanser

Veien forbi stedet er stengt på ubestemt tid. Brannvesenet arbeider med droner og geologer for å se om det finnes mer løsmasse i fjellet som kan komme ned.

Politiet rykket umiddelbart ut for å finne ut som noen var tatt av skredet, men politiets innsatsleder Frank Listøl sier til TV 2 at det er lite sannsynlig.

Politiets innsatsleder Frank Listøl. Foto: Chris Ronald Hermansen / TV 2

– Men vi tar ingen sjanser. Dykkere er i vannet og driver søk, i tillegg har vi hunder i området som søker, sier Listøl.

Politiet har gått fra dør til dør i bebyggelsen på den andre siden av raset for å undersøke om alle som bor i området er gjort rede for.

– Alle som bor i området er gjort rede for, og ingen er savnet, sier innsatslederen.

Meter fra hytte

Skredet gikk omtrent én meter forbi en nærliggende hytte. Det var hytteeieren som varslet nødetatene om skredet.

– Hytteeieren var i hytta si. Han meldte ifra til oss da han hørte skredet og så bilen som lå her, sier Listøl.

Politiet toner nå ned søket, og begynner arbeidet med undersøkelser for videre skred. Det har gått ras flere steder i Hordaland, og på Vestlandet er store områder rammet av flom. Politi og brannvesen ber bilister være forsiktige.