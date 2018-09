Hareide legger fra seg det meste av kristendom på veien

Nei, når Knut Arild Hareide tegner et kart for velferdsstaten, er det ikke noen «tredje vei» å spore. Ikke noe sentrumspolitikk. Det er Ap-politikk.

Ellers er det mange paradokser og selvmotsigelser å spore. Ikke bare at han skriver så varmt om Bømlo, men skriver det på nynorsk.

Han skriver «Som den siviløkonomen jeg er, er jeg opptatt av regnestykker og kjenner en stor glede inni meg når jeg ser at de går opp. Derfor har jeg også lært at det er spesielt én enkelt ting som er viktig for å få budsjettregnestykkene å gå opp: Man må ha orden på inntektene og utgiftene».

Rett etterpå skriver han blant annet «Vi må greie å se forbi hva sykelønnen betyr i kroner og ører, og se hva den gjør med menneskers liv» og «Dette er mer enn tall og statistikk».

Han argumenterer kraftfullt mot forbrukersamfunnet og forsøker å forklare hva «den sosiale markedsøkonomien» er. Han lykkes ikke. Han går fra en kvasi-sosialistisk retorikk til å skrive om betydningen av markedsøkonomien for å skape verdier, og sørger for å nevne fem ganger i løpet av boken at han har gått på Norges Handelshøyskole.

Han sier det som høres fint og riktig ut: Vi må skape verdier og være snille med hverandre. Noen særegen kristendemokratisk ideologi er det ikke.

«Målet må være et økonomisk system som kombinerer frihet og sosial balanse», skriver han. Men hvem er motstander av det?

En annen selvmotsigelse kommer når han på side 112 skriver at «bøter og straff har ikke noen positiv effekt for mennesker med tunge rusproblemer, snarere det motsatte», før han på side 113 skriver at avkriminalisering ikke er veien å gå. Da vet han ikke hva avkriminalisering betyr.

Sånn kunne jeg fortsatt. KrF-lederen skreller vekk alle KrFs kontroversielle standpunkt. På boklanseringen sa han at han synes vi «skal være forsiktige med å bruke ord som ‘kristen politikk'».

Hareides politikk er ikke kristen, bare kristelig. Akkurat som Jesus vil KrF stille opp for de fattige, svake og sårbare menneskene. Det er fint.

Men det er et tynt grunnlag for et KrF for vår tid.