Hei, vi ser litt på en ny Ford Galaxy.

Vet du om det finnes det en statistikk over hvor ofte biler må på verksted de tre første årene?Hilsen Roar

Benny svarer:

Hei Roar. En fornuftig og på alle måter romslig og praktisk bil dere har sett på der. Dessuten byr Ford Galaxy på overraskende gode kjøreegenskaper til denne biltypen å være.

Mange velger å kjøpe ny bil nettopp for å få et forutsigbart og enkelt bilhold – og tar dermed heller relativt tøffe avskrivingskostnader nettopp for å slippe trøbbel og gjentatte og kanskje kostbare verkstedbesøk.

Ford Galaxy har som de fleste andre nybiler, fem års fabrikkgaranti. Noe som også er betryggende med tanke på potensielt store reparasjonsutgifter.

Det finnes dessverre ikke noen statistikk som forteller om antall verkstedbesøk på de ulike bilmodellene her i Norge , som jeg vet om. Det nærmeste vi kommer er den årlige Autoindex-kåringen. Som gir mange gode svar og indikasjoner på hvor fornøyd eller misfornøyd norske bilkunder er med de ulike delene av bilholdet sitt.

Her er Tesla enda bedre enn Volvo

Om flaks og uflaks ...

I prinsippet vil jeg si at du med en helt ny bil og normal kjørelengde må belage deg på ett verkstedbesøk i året. Nemlig den årlige servicen.

Men dette handler også litt om flaks og uflaks. Mandager finnes fortsatt og det gjør mandagsbiler også. Noe bileiere opplever noen småfeil underveis som det må ryddes opp i. Ofte er det ulike elektonikkproblemer som da gjør seg gjeldende. Det mekaniske fungerer stort sett veldig greit på nyere biler. Dette vil da eventuelt dekkes av garantien.

Mange bileiere kan kjøre i årevis uten noe annet enn service, men de hører man som regel ikke så mye om eller fra ... Ofte er det skrekkhistoriene som trekkes fram.

Dagens Ford Galaxy bygger på gjennomprøvd teknikk og har ikke så mange nyutviklede og banebrytende innovasjoner, som det kan gå galt med, så jeg vil tro at denne bilen ikke fordrer så hyppige verkstedbesøk. Men det kan jo komme en tilbakekalling, en oppdatering eller at du får behov for nye bremseklosser underveis.

Folk må ikke få verksted-angst heller. Ofte er det jo hyggelig å ta en kopp kaffe, titte litt på nye biler, drømme seg litt bort og å skravle litt bil med noen av de som jobber der. Blir jo aldri feil det...

Alt i alt sikrer du deg uansett mot mange og kostbare feil med å velge en helt ny bil.

Jeg ønsker deg lykke til med bilkjøpet. Dette kommer til å gå bra – det er jeg sikker på!

