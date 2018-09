​Dagens Næringsliv rapporterer at Witzøe-familiens investeringsselskap Kverva har vært gjennom en omfattende omorganisering.

Salmar-arvingen hadde ifølge skattelistene i fjor Norges største formue på 11,1 milliarder kroner. Etter omorganiseringen står Witzøe ifølge DN, nå tilbake med en formue på 1,13 milliarder kroner.

25-åringen mister dermed sannsynligvis sin posisjon som «Norges rikeste».



De offisielle skattelistene kommer neste måned.

Delt i to

Witzøe har en sentral posisjon i familiens investeringsselskap Kverva, som eier 53,4 prosent av laksegiganten Salmar.

Han har siden 2011 overført så godt som samtlige aksjer i familieselskapet fra sin far i frykt for arveskattsmell, ifølge E24.

Daglig leder i Kverva, Helge Moen, sier til DN at de betydelige skattereduksjonene i selskapet kommer av at Kverva er delt i to, og nå vil bestå av Kverva Industrier og Kverva Finans.