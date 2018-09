– Han gjør åpenbart som han vil

Det fortsetter å ulme i Manchester United.

Ligacuptapet for Derby tirsdag kveld føyer seg inn i rekken av negative resultater og prestasjoner for rødtrøyene denne sesongen.

– Anstrengt forhold

Kun timer i forkant av cupbomben ble nok en sprengladning detonert i britisk presse. José Mourinho fjerner Pogba som visekaptein, noen han også bekreftet etter oppgjøret på Old Trafford.

– Det understreker bare det anstrengte forholdet som er mellom Mourinho og det som kanskje er hans beste spiller. Det er jo et åpenbart behov for Mourinho å demonstrere at han er sjef når hans autoritet blir utfordret. Pogbas uttalelser om spillestil og åpenbare ønske om å forlate klubben – begge deler utfordrer autoriteten til Mourinho. Begge kvalifiserer isolert sett til at han mister kapteinsbindet, sier TV 2s fotballkommentator.

Mourinhos maktgrep kommer i kjølvannet av 1-1-kampen mot Wolverhampton der Pogba overfor pressen kritiserte Uniteds angrepsspill - mer spesifikt laget manglende vilje til å angripe - noe av det som har vært i Uniteds DNA så lenge klubben har herjet i både engelsk og internasjonal fotball. Uttalelsene falt åpenbart ikke i god jord hos Mourinho.

– Ferguson sa at du aldri kan tape et argument mot en spiller. Det er ekstremt viktig å bevare autoriteten i en spillergruppe. Pogba gjør åpenbart som han vil, men ingen er større enn klubben. Det må Mourinho ta tak i og slå ned på, sier Alsaker.

– Problemet er at Pogba er så viktig for United, og United er på et dårlig sted akkurat nå. Når du gjør en såpass drastisk endring på kampdag som det er å strippe ham for kapteinsbindet foran spillergruppen, så er det ekstremt viktig å få et resultat og en respons i den kampen. I stedet ryker man ut av cupen og mister muligheten til å vinne et trofé.

Ingen tro på harmoni

Til tross for rapporter om splid og uenighet bedyret Mourinho tirsdag kveld at det ikke er noen konflikt mellom ham og Pogba, samtidig som den meritterte portugiseren ikke følte noe behov for å forklare hvorfor han har tatt avgjørelsen. Forklaringen om harmoni mellom de to stjernene har ikke Alsaker noen tro på.

– Nei, det er åpenbart en konflikt mellom de to. Det er selvfølgelig mye Pogba sin feil, men Mourinho har ikke gått av veien for å stikke litt. Det forsterker inntrykket av at United ikke er United for øyeblikket. De er ikke samlet. Det er uro. Det pågår konflikter og krangler. Det er ting som bare er egnet til å svekke det sportslige, sier Alsaker.