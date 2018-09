Kulturminister Trine Skei Grande (V) mener det er viktig for norsk mediemangfold at en allmennkringkaster driver profesjonell nyhetsproduksjon utenfor Oslo.

– Det er ikke bare bra for de som konsumerer nyheter, men det er også bra for utvikling av norsk journalistikk og nyhetsproduksjon. NRK trenger en reell konkurrent og vi er sikre på at NRK blir bedre av at vi har TV 2, sa Skei Grande under en pressekonferanse på Media City Bergen onsdag morgen.

Hun kalte avtalen en milepæl i norske mediepolitisk historie.

Tidkrevende prosess

I september i fjor leverte TV 2 sin søknad til Kulturdepartementet om å bli kommersiell allmennkringkaster.

Behandlingen av søknaden har vært forsinket, men tirsdag ble det klart at TV 2 får statlig støtte. Avtalen innebærer at TV 2 vil være kommersiell allmennkringkaster de neste fem årene og at kanalen får kompensert inntil 135 millioner kroner i året for merkostnader.

Ti nye ressurser

– Dette er en stor dag for alle som bryr seg om mediemangfold, journalistikk og nyheter i Norge, sa TV 2-sjef Olav Sandnes under pressekonferansen.

– Avtalen sikrer at TV 2 fortsetter å være en sterk, tydelig og reell konkurrent til NRK slik den har vært de siste 26 årene. Den sikrer fortsatt produksjon av riksdekkende nyheter her fra Bergen, barne- og ungdomsprogrammer og nytt norsk film og tv-drama, for å nevne noe, fortsatte Sandnes.

Avtalen gjør det naturlig å fortsette satsingen på Nyhetskanalen og å opprettholde distriktskontorene i avtaleperioden, sa TV 2-sjefen. Sandnes sier også at TV 2 oppbemanner med ti nye ressurser i Bergen innenfor allmennkringkasterområdet som følge av avtalen.

Må dokumenteres årlig

Avtalen innebærer blant annet at majoriteten av de redaksjonelle beslutningene skal tas 100 kilometer utenfor Oslo og at majoriteten av de redaksjonelt ansatte i nyhetsredaksjonen skal ha sitt arbeidssted 100 kilometer utenfor Oslo.

TV 2 må årlig dokumentere at kravene i avtalen er oppfylt og årlig dokumentere behovet for kompensasjon. Medietilsynet vil føre tilsyn med avtalen, og kan dersom TV 2 ikke oppfyller kravene ilegge TV 2 sanksjoner.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2019 og varer frem til 31. desember 2023.