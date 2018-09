Den tidligere presidenten landet på Oslo lufthavn like før klokka 11 onsdag, og noen minutter senere kjørte kortesjen av gårde mot Hellerudsletta utenfor Oslo.

Bærekraftig teknologi

Den tidligere amerikanske presidenten skal tale for norske næringslivsledere under Oslo Business Forums konferanse «The Future of Technology and Sustainability».

Obama ble valgt til president i USA i 2008, og det er lett å glemme at dette bare var ett år etter den første iphonen kom på markedet. Den digitale utvikligen var ekstrem de årene han satt som president, og eskalerer bare videre.

Obame tilbringer ett døgn i Norge, med overnatting i Oslo. Ifølge NTB har han ikke noe offisielt program utover deltakelsen på konferansen, men skal videre til Danmark fredag.

Det er andre gang Obama besøker Norge. Første gang var i 2009 da han mottok Nobels fredspris.

3000 deltakere

Det er ca 3000 deltakere på konferansen. Blant de andre utenlandske foredragsholdene i år er MIT-professor Andrew McAfee, CNN-programleder Richard Quest og Oxford-foreleser Chris Kutarna.

Fra Norge kommer blant andre NHH-forskerne Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen, tech-ekspert Silvija Seres og Nordeas Thina Saltvedt.

