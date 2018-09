Elbilene begynner å få fotfeste. Ikke bare her i Norge, men også i resten av verden. Men enn så lenge prosentandelen ganske lav, om vi ser bort fra det norske hjemmemarkedet.

VW har imidlertid store elbilnyheter på gang. Så store og viktige at det trolig vil påvirke store deler av både bilindustrien og måten vi handler bil på. Og det i ganske nær framtid.

"Folkevogner"

For innen 2025 kommer merket til å ha lansert flere enn 20 elbiler på det globale markedet. Volkswagen investerer 6 milliarder euro i utvikling og produksjon av sin nye elbiloffensiv.

Planen er kort og godt å lage en hel serie men nye, ulike og elektriske "Folkevogner". Her skal det finnes noe for enhver smak.

Målene de har satt seg er ikke akkurat snaue heller ...

Produksjonen vil starte i 2019, men Volkswagen presenterer allerede nå understellet til den nye ID. –modellserien, som er det viktigste elementet i Volkswagens visjon om «Elbil for alle».

Målet er å gjøre elbiler til attraktive og rimelige bestselgere i mange land. Nøkkelen til å lykkes ligger i den modulære plattformen for elbiler

VW ID Vizzion consept er en familiebil, som kanskje erstatter dagens Passat.

Det viktigste nyhet siden Golf kom i 1974

MEB har særlig to fortrinn. For det første er det ikke en plattform for biler med forbrenningsmotor som har blitt modifisert i ettertid. Plattformen er helt ny og konstruert for å være 100 % elektrisk helt fra start og uten kompromisser.

Volkswagen kan derfor få mest mulig ut av mulighetene som ligger i teknologien. For det andre er fleksibiliteten når det gjelder tilpasning av bilkonsept og ulike design og biltyper større enn noensinne.

Utvalget av biler strekker seg fra kompaktbiler til SUV-er og varebiler. «Den modulære plattformen for elbiler (MEB) er etter vår mening det viktigste prosjektet i Volkswagens historie og kan sammenlignes med overgangen fra Beetle til Golf», sier Thomas Ulbrich, øverste leder for elbilenheten og medlem av ledergruppen til Volkswagen i en pressemelding.

Med MEB vil Volkswagen oppnå større rekkevidde, få bedre innvendig plass og sikre at hele bilen har full digital tilkobling. «MEB omdefinerer måten biler bygges på og forbedrer virkelig følelsen av romslighet. I tillegg er alle ID.-modellene konstruert for rask lading», sier Christian Senger, leder for elbil produktlinjen hos Volkswagen.

MEB er også utviklet med sikte på rask og effektiv produksjon takket være dens unike produksjonsdesign. Dette vil sette konsernet i stand til å oppnå store økonomiske besparelser, som igjen vil gjøre elbilene rimeligere og dermed tilgjengelige for mange mennesker.

Mange ulike biler til ulike behov, men alle bygger på samme elektriske plattform.

Også for Audi, Skoda og Seat

Takket være MEB passer ID.-understellet et uvanlig stort utvalg biler, fra kompaktklassen og SUV-er til personbiler og varebiler.

MEB skal ikke bare være den tekniske plattformen for alle bilene i Volkswagen ID.-modellserien, men også for mange elbiler fra andre konsernmerker: Audi, Seat, Skoda og Volkswagen Nyttekjøretøy. MEB skal brukes for til sammen fem merker og i tre verdensdeler.

Den kommer til å dekke hele spekteret fra kompaktbiler til varebilen ID BUZZ Cargo og vil utgjøre den teknologiske ryggraden til mer enn 10 millioner konsernbiler bare i den første produksjonsbølgen.

Plattformstrategien gir Volkswagen et unikt utgangspunkt for et høyt elbilsalg og viser hvor bestemt det Wolfsburg-baserte selskapet er på å lykkes med elbiler.

Batterier som en sjokoladeplate

MEB-modellene vil kunne konfigureres med ulik batterikapasitet for rekkevidder på mer enn 550 kilometer (WLTP). For å oppnå dette har komponentavdelingen i Volkswagen-konsernet utviklet et helt nytt batterisystem, som er mindre komplekst, men betraktelig mer effektivt enn nåværende løsninger. MEB-systemet har flere fordeler sammenlignet med batteriene som har blitt brukt frem til i dag, blant annet at de er skalerbare.

Hvis en eier av en ID. legger mindre vekt på at bilen skal ha lang rekkevidde, kanskje fordi vedkommende hovedsakelig kjører i og rundt byen og derfor bare kjører korte avstander, kan et batteri med lavere energikapasitet være tilstrekkelig.Dette vil gjøre bilen rimeligere.

De som regelmessig bruker bilen over lengre avstander, vil imidlertid velge et større batteri. Dette gir bileierne større fleksibilitet. Det nye batterisystemet har nettopp disse mulighetene for tilpasning.

Dette er VW ID Buzz consept og den kommer som både personbil og varebil.

Batteriet kan brukes til å drive én aksel eller begge. Ettersom oppsettet av cellemoduler er organisert på lignende måte som en sjokoladeplate, er batteriet også enkelt å installere. Volkswagen har også klart å øke ladekapasiteten til 125 kW – et nivå som aldri tidligere er oppnådd i dette segmentet, noe som øker ladehastigheten og korter ned tiden for ladestopp.

Mål om mer enn én million biler innen 2025

Volkswagen tar ledelsen ved et viktig vendepunkt for bilindustrien. Elektriske motorer og digitalisering er begynnelsen på den mest dyptgripende endringsprosessen for biler siden bilen ble oppfunnet for mer enn 100 år siden.

Bilteknologi og infrastruktur kommer som et resultat av dette til å gjennomgå radikale endringer, og verdikjeder kommer også til å omorganiseres. Dynamikken er ekstremt tydelig: Det globale salget av rene elbiler (batteridrevne elbiler – BEV) økte med mer enn 60 % i fjor. I 2018 ble grensen på én million nylig registrerte elbiler nådd for første gang.

Disse tallene vil på nytt skyte i været fra 2020, ettersom Volkswagen da vil lansere de første bilene i den nye ID.-modellserien. Først ut blir den kompakte ID.-en og en ID.-SUV vil følge etter kort tid, to elbiler med lang rekkevidde.

Thomas Ulbrich, øverste leder for elbilenheten og medlem av ledergruppen til Volkswagen sier: – Vi planlegger å selge ca. 150 000 elbiler innen 2020, medregnet 100 000 ID. og ID.- SUV-modeller. Det raske skiftet i retning elbiler hjelper oss også med å oppnå svært ambisiøse CO2-mål i Europa, Kina og USA. Salg av biler i ID.-modellserien forventes å øke hvert år til mer enn én million innen 2025.