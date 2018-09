Se videoen øverst. Video med tillatelse fra SkySports.

En video fra onsdagens Manchester United-trening på Carrington har satt fyr på ryktene om at forholdet mellom José Mourinho og stjernespilleren Paul Pogba er på bristepunktet.

– Det understreker vel alvoret. Riktig nok er det farlig å tolke for mye av et 30 sekunder langt klipp, men det er åpenbart dårlig stemning mellom dem, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker til TV 2 Sporten etter å ha sett videoen som er sluppet fra dagens United-trening.

Viser heftig diskusjon

Videoen, som først ble vist på Sky Sports News, har spredd seg som en farsott på sosiale medier. Den viser at Paul Pogba tilsynelatende løper forbi Mourinho og nekter å håndhilse på manageren. Franskmannen velger imidlertid å håndhilse på en trener som står rett ved Mourinho.

Videre viser videoen at det oppstår en diskusjon mellom Pogba og Mourinho i etterkant.

– Akkurat inne. Iskalde bilder fra Manchester Uniteds trening mellom Paul Pogba og José Mourinho. Hva ble sagt mellom dem i formiddag, skriver Sky Sports News under videoen.

Flere store fotballprofiler – deriblant Gary Lineker – har retweetet videoen, som ikke akkurat legger en demper på avisspekulasjonene om at forholdet mellom Mourinho og Pogba har brutt fullstendig sammen.

– Du verden, skriver Lineker til videoen.

Reaksjonene er mange.

– Pinlig! De oppfører seg som små barn, skriver journalisten Tom McDermott.

– Herregud! Pogba ser ut til å ville slå ned Mourinho. Dette er virkelig bråk, skriver SB Nations Zito Madou.

– Lagkameratene raser mot Mourinhos behandling av Pogba

Den nye videoen kommer kort tid etter at ESPNs Mark Ogden slo fast i en artikkel at Mourinhos behandling av Paul Pogba har fått det til å koke i United-garderoben.

Han hevder at flere spillere skal være både forbannet og frustrert etter at Mourinho valgte å vrake Pogba som visekaptein.

En kilde nær Pogbas agent Mino Raiola forteller til at spillerne mener Mourinho har mistet en av sine aller største styrker som manager: Hans evne til å kommunisere med spillerne, lese sine spillere og relatere til sine spillere.

Den britiske avisen The Guardian skrev imidlertid tidligere onsdag at José Mourinho har Manchester United-ledelsens fulle støtte i den betente konflikten med Paul Pogba, og at klubbledelsen mener det var riktig å vrake stjernespilleren som kaptein.

Direktør Ed Woodward og den øvrige ledelsen på Old Trafford skal fremdeles ha full tillit til at José Mourinho er rett mann til å lede Manchester Uniteds videre.