Mourinho bekrefter: – Pogba er ikke lenger min visekaptein

Midtbanestjernens ønske om å forlate Old Trafford til fordel for Barcelona i sommer skal også ha vært en medvirkende årsak til at Pogba ble vraket fra sine kapteinforpliktelser, hevder Sportsmail.

Kilder innad i Manchester United beskriver forholdet mellom Mourinho som helt på bristepunktet.

​Engelske aviser spekulerer nå i at det kan gå mot et salg av Pogba allerede i januar – enten til Barcelona eller Juventus. Ifølge The Daily Mirror vil Manchester United kreve 2,1 milliarder kroner i overgangssum for Pogba ved et eventuelt salg.

Paul Pogba var ikke i troppen da Manchester United røk ut mot Derby i ligacupen. Den offisielle begrunnelsen var at den franske VM-vinneren trengte hvile.