Like etter klokken 06 fikk politiet melding om at det har gått et ras over riksvei 15 ved Fosnes mellom Stryn og Hjelle i Sogn og Fjordane.

En bil er tatt av raset, to personer som satt i bilen har reddet seg ut.

– Det har gått et 15 meter stor ras over riksveien. En bil er tatt av raset. Men begge personene som satt i bilen har reddet seg ut. Vi er sikre på at ingen andre er tatt av raset, sier operasjonsleder Per Algrøy ved Vest politidistrikt til TV 2.

Politiet er på vei.

Vegtrafikksentralen melder at riksveien mellom Stryn og Lom er stengt som følge av steinraset.

Også fylkesvei 615 mellom Hope og Hyen i Gloppen er stengt på grunn av steinras onsdag morgen, samt fylkesvei 616 like vest for Skatestraumtunnelen, melder vegtrafikksentralen.

Entrepenør er på vei.

Like før klokken 07 melder politiet i Sør-Vest at det er store mengder vann og mellomstore steiner i veibanen på E134 ved Stordalsvatnet i Etne i Hordaland etter et ras. Politiet er på vei for trafikkdirigering i påvente av at veitrafikksentralen sender entreprenør til stedet.

Saken oppdateres.