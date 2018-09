Hovedvei i Bergen stengt på grunn av oversvømmelse

Det varslede uværet er i gang på Vestlandet. Intenst regnvær førte til oversvømmelse på E39 Fjøsangerveien - hovedfartsåren inn til Bergen. Klokken 04 natt til onsdag stengte politiet E39.

– Regnværet skaper problemer mange steder, men akkurat nå er det verst på E39. Vi jobber nå med å stenge veien, sier operasjonsleder Per Algrøy ved Vest politidistrikt til TV 2.

Veien er stengt for personbiler, men store kjøretøy kan passere.

Det er meldt store nedbørsmengder utover morgenkvisten onsdag, operasjonsleder regner derfor med at veien fort kan bli stengt i flere timer fremover.

– Dersom regnet fortsetter er nok veien fortsatt stengt når morgenrushet starter, sier Algrøy.

Vann trenger inn i boliger

Kraftig nedbør har også ført til at hus og leiligheter i Bergen har måttet få bistand fra brannvesenet på grunn av vanninntrengning natt til onsdag.

– Nå regner det ganske mye og folk får problemer og klarer ikke å stoppe vanninntrengningen selv, så vi er ute og vurderer hva som må gjøres, sier vaktkommandør Håkon Myking i Hordaland 110-sentral til NTB.

Klokka 04 hadde de fått inn i underkant av ti meldinger om at vann trenger inn i kjellere, garasjer, leiligheter og hus.

– Det er i utgangspunktet mest i Bergen, også litt på Lindås, sier Myking. Han legger til at værvarslingene på forhånd har nok ført til at folk er klar over situasjonen og har forberedt seg på uværet.

Bergen: Ladegårdsgaten - Vannintrenging i hus. Brannvesen kjører for kontroll. — 110 Hordaland (@110Hordaland) September 26, 2018

Det er varslet at broer kan bli stengt og ferjer innstilt på grunn av uværet som herjer på Vestlandet nå. I Sogn og Fjordane ble det tirsdag kveld målt vindkast opp mot 33 meter per sekund.

Meteorologene har bedt folk om å beregne ekstra god tid til å komme seg på jobb onsdag morgen.

Full storm

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om liten til full storm i Trøndelag og Helgeland onsdag, med vindkast opp mot 35 meter i sekundet.

Stormen vil ifølge Meteorologisk institutt være sterkest onsdag formiddag, for så å minke utover kvelden.

– Det vil komme svært sterke vindkast fra sørvest og vest, og vi oppfordrer alle som har løse gjenstander i hagen, til å tjore dem fast, sier vakthavende meteorolog Magni Svanevik ved Meteorologisk institutt.

Vinden blir sterkest nord i Trøndelag og langs store deler av Helgelandskysten, ifølge Svanevik.