De norske langrennsjentene er samlet på Kvitfjell for treningssamling.

Samlingen kommer tett på en krevende tid for hele Ski-Norge, og ikke minst for landslagsløper Mari Eide og hennes familie etter det plutselige dødsfallet til søsteren Ida.

Det er også grunnen til at det er et ekstra blad Eide med på samlingen. 22 år gamle Hilde, yngste søster i flokken, har fått innpass på samlingen sammen med landslaget.

Idéen kom fra storesøsteren.

– Mari har vært litt i tvil om hun skulle være med på samlingen eller ikke. Så spurte hun om det var greit å få ta med Hilde, fordi hun følte det kunne hjelpe både henne selv og søsteren. Når Mari trodde det var bra for seg selv, og bra for Hilde, så syns jeg det hørtes smart ut, forklarer landslagstrener Ole Morten Iversen til TV 2.

– Jeg luftet det med jentene og innad i Skiforbundet. Responsen var helt klar på at dette var noe de bare syns var hyggelig.

– Bra for oss alle

Tirsdag delte langrennsjentene et innlegg på Instagram der Hilde Eide er en del av lagbildet.

Det er tette bånd i miljøet. Therese Johaug var nær venninne med omkomne Ida, og Hilde er fra før godt kjent med flere av utøverne på laget. Hun er blant annet jevngammel med Tiril Udnes Weng

At søstrene er med, er ikke bare til hjelp for dem selv, men også landslagsjentene, mener treneren.

– Det har vært godt for oss alle. Å se dem få frem latteren og fungere som normalt, har vært bra for gruppen, sier Iversen.

– Jentene syns det er gøy om de kan hjelpe på noen måte. Det skaper positiv energi. Vi er veldig fornøyd med Maris forslag, og at vi sa ja til å ha Hilde med oss.

Mari Eide er ikke tilbake på fulle treningsmengder helt enda, men har klart seg veldig bra, bedyrer treneren.

– Her har hun fantastisk gode lagvenniner som støtter godt, og det å komme inn i den venneflokken som det faktisk er, kan nok være ekstra til støtte for Hilde også som ikke har det treningslaget til vanlig.

– Fin gest

TV 2s langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad, mener det at langrennsjentene tar i mot gjesten med åpne armer sier mye om samholdet i gruppen.

Toppidrett handler mye om resultater, men likevel tar de seg tid til andre.

– Jeg syns er en veldig, veldig fin gest av langrennsjentene og Skiforbundet totalt sett. Det viser at selv om man er konkurrenter på startstreken, så er man i aller høyeste grad gode venninner utenfor sporet og i hverdagen, sier Skinstad.

– Når det først skal skje noe så tragisk som et dødsfall jo er, så tror jeg det er noen veldig store fordeler med å være en del av et lag. De er mye sannhet i at man står sterkere sammen.