TV 2s utenriksreporter, Fredrik Græsvik, befinner seg i New York i forbindelse med FNs generalforsamling. Tirsdag kveld fikk han et intens møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

– Han satt i et møte med generalsekretær Jens Stoltenberg. Jeg stod og ventet på Jens utenfor. Vi hadde da fått beskjed om at Lavrov ikke kom til å gjøre noen intervjuer. Likevel hadde jeg i et håp om å få han i tale. Plutselig kom han gående, forteller Græsvik.

– Hvorfor sender du spioner til Norge? spurte Græsvik .

Det fikk den russiske utenriksministeren til å rase.

– Er du seriøs? Er du seriøs? Hjernen din er gjennomsyret av propaganga, kommer det fra Lavrov.

Utenriksministeren sier videre at de ønsker å få vite hva som har skjedd med deres russiske statsborger, og han påpeker at vedkommende var invitert til Norge.

Græsvik forteller til TV 2 at han opplevde situasjonen som hektisk og «interessant».

– Han stoppet opp og ble tydelig provosert. Det er tydelig at han er provosert av norske myndigheters behandling av denne saken, sier han.

Spontaniteten var et bevisst valg fra Græsvik sin side.

– Jeg vet fra før at han kan reagere spontant når han blir provosert. Han har vist de samme faktene før. Derfor gjorde jeg dette.

Mistenkt for spionasje

Spionanklagene kom på bakgrunn av fengslingen av Mikhail Botsjkarjov, en 51 år gammel russisk tjenestemann som er mistenkt for spionasje i Norge.

Han ble pågrepet av PST på Gardermoen fredag ettermiddag etter at han deltok på et seminar på stortinget.

51-åringen befant seg i Norge etter en invitasjon fra Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD).

Russeren er siktet for brudd på straffelovens paragraf 121 om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Fengslingen er begrunnet med fare for bevisforspillelse og unndragelsesfare.

Den IT-utdannede russeren som har tilknytning til det russiske føderasjonsrådet, har i flere år deltatt på ECPRD-seminarer om digitalisering. Mikhail Botsjkarjov anket mandag morgen kjennelsen.

– Falske anklager

Russlands utenriksdepartement mener pågripelsen av 51-åringen er utført på grunnlag av falske anklager om etterretningsvirksomhet. I en pressemeldingen som kom mandag står det at Russland krever en forklaring i forbindelse med hendelsen, og at Botsjkarjov umiddelbart renvaskes.

Videre skrev de at det russiske utenriksdepartementet kaller inn Norges ambassadør til Russland inn på teppet.

I samme pressemelding påpeker de også at slike tiltak ikke vil bli stående uten konsekvenser.