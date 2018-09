Sene scoringer avgjorde toppoppgjøret – enormt jevnt i opprykkskampen

Aalesund (24 plussmål) har fått besøk av Mjøndalen (21) og Viking (20) på 49 poeng med seks serierunder igjen å spille før to lag rykker opp og det tredje havner i kvalifisering.

Tonny Brochmann scoret ledermålet i det 81. minutt, og Quint Jansen doblet ledelsen på en keeperretur etter et langt kast fire minutter senere.

– Dette er en gjeng med god moral, og det er ikke tilfeldig at vi vinner slike kamper. Det ble som forventet tett og jevnt, og vi slapp unna et par stygge sjanser mot oss. Vi sto opp, og igjen bikket det vår vei, sa Mjøndalen-trener Vegard Hansen til Eurosport.

Aalesund ropte på offside da Brochmann plutselig fikk ballen i feltet etter flipperspill på 16-meterstreken, men det var en AaFK-spiller som presset av Jonathan Lindseth hadde sendt et klareringsforsøk i en lagkamerat. Ballen kom fra motspiller, og dansken kunne trygt vende og plassere ballen i krysset.

– Jeg tenkte først det var offside, men jeg hørte ingen fløyte, og jeg fullførte. Det var deilig da dommeren godkjente målet, sa Brochmann til Eurosport.​



Christian Gauseth vant i det 85. minutt i lufta på et langt kast. Brochmann fikk avsluttet, men Andreas Lie svarte med en kjemperedning. På returen var han sjanseløs da motspillerne sto i kø.

Sløste

Aalesund ville med seier ha skaffet seg en luke på seks poeng til bruntrøyene på kvalifiseringsplass. Lars Bohinens lag hadde flest store sjanser før de dramatiske sluttminuttene, men greide ikke å utnytte dem.

– Vi var for dårlige i begge bokser. Vi var ikke kyniske nok i egen, men utfordringen var at vi ikke utnyttet sjansene vi skapte. Det er ikke mange som skaper så mye her, og når vi ikke scorer på dem så vinner vi iallfall ikke, sa en skuffet Bohinen til Eurosport.

Det var Mjøndalen som først kom til en stor mulighet. I det 27. minutt fintet Mathias Fredriksen seg vei mot dødlinja på venstresiden og la inn. Ved lengste stolpe traff Olivier Occean godt på volley. Ballen føk forbi keeper Lie, men på streken dukket Aron Elis Thrándarson opp og nikket unna.

Bare to minutter senere viste Thrandarson seg fram i motsatt ende av banen da han vakkert spilte landsmann Holmbert Aron Fridjonsson gjennom. Alene med keeper maktet han ikke å overliste Sousha Makani.

Rett før pause var det Torbjørn Agdesteins tur til å bli spilt alene med Mjøndalen-keeperen, men hans skudd gikk svakt til side for mål.