Ny Manchester United-skrell: Tapte på straffer mot Derby

For det startet meget bra for hjemmelaget. Etter kun tre minutters spill ledet hjemmelaget 1-0. Og målet kom etter svært vakkert angrepsspill.

Anthony Martial satt fart på venstrekanten før han fant Romelu Lukaku på kanten av straffefeltet med en presis pasning. Den belgiske spissen flikket ballen lekkert videre til Jesse Lingard, som på sin side spilte igjennom Juan Mata på ett touch.

Spanjolen curlet ballen iskaldt i hjørnet forbi Scott Carson i Derby-buret.

Derby burde utlignet kun to minutter senere, men keepervikar Sergio Romero reddet med et tigersprang.

Det var en svært åpen start på kampen, og både Mata og Lukaku brente hver sin gigasjanse før kvarteret var spilt.

Frank Lampards Derby var imidlertid slett ingen kasteball, og Championship-laget bet godt fra seg i første omgang.

– Det har vært en rar kamp. Derby spiller god fotball, men Uniteds fart, spesielt ved Anthony Martial, har skapt alle sjansene. Han har sett fantastisk ut så langt i kveld, sa tidligere Everton-spiller Leon Osman på BBCs Football Focus.

Liverpool-unggutt med fantastisk mål

Hjemmelaget senket seg imidlertid noe etter den feiende flotte starten, og etter en time satt utligningen.

Om Manchester Uniteds ledermål var vakkert, var Derbys utligning et mesterstykke. 21 år gamle Harry Wilson banket et frispark i krysset fra 25 meter. Waliseren, som er på utlån fra erkerival Liverpool, fikk et helt fantastisk treff, og Sergi Romero kunne bare passivt observere at ballen suste i nettet.

Dermed var lagene like langt.

Romero så rødt

Og det skulle bli verre for United. En lang pasning fant Wilson i bakrom. Han prøvde å vippe ballen forbi en utrusende Romero, og den argentinske keepereserven så seg tvunget til å stoppe ballen med hansken, til tross for at han var over en meter utenfor straffefeltet.

Dermed ble det frispark til Derby og rødt kort til hjemmelagets målvakt. Inn kom keeperveteranen Lee Grant, som ble hentet fra Stoke før sesongen.

Selv om de var én mann mindre på banen, hadde Manchester United nok kvalitet til å by Derby på problemer. Etter 72 minutter hadde Lukaku og Martial hver sin sjanse til å sende de røde tilbake i ledelsen.

Marriott sendte Derby i ledelsen – Fellaini utlignet på overtid

Først traff Lukaku stolpen med et skudd fra 16 meter. Returen endte etter hvert opp hos Martial, men franskmannens skudd strøk Scott Carsons venstre stolpe.

35 år gamle Grant viste seg frem ti minutter før slutt, da han hindret Derby-scoring med en kattemyk redning.

Grant reddet Chelsea-eiendommen Mason Mounts skudd i det 86. minutt, men var sjanseløs på returen. Innbytter Jack Marriott headet inn 2-1 over en utspilt Grant.

Wilson sto i offside-posisjon, og VAR ble konsultert, men målet ble godkjent da 21-åringen ikke var involvert i spillet på noen som helst måte.

Derby trodde at cupbomben var et faktum, men fem minutter på overtid steg innbytter Marouane Fellaini til værs og stanget inn 2-2.

Straffesparkkonkurransen ble også en thriller.

Stillingen var 8-7 til Derby da midtstopper Phil Jones steg frem og sendte ballen rett på Carson. Dermed var det Derby og Frank Lampard som kunne juble for avansement, mens José Mourinho måtte gå slukøret i garderoben etter nok en hjemmesmell. .