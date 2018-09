West Bromwich-Crystal Palace 0-3

Alexander Sørloth fikk igjen sjansen fra start for Crystal Palace i ligacupen, og trønderen var nest sist på lagets ledermål etter bare sju minutter.

Skjønt han kan ikke ta på seg altfor mye av æren.

Sørloth tok imot en klarering godt inne på egen banehalvdel, og med et par berøringer spilte han fri Andros Townsend.

Townsend stormet inn på WBAs banehalvdel, og soloraidet stoppet ikke før han dundret til fra 25 meter.

Ballen gikk lekkert i lengste hjørnet.

Se målet i Sportsnyhetene øverst.

Sørloth scoret sist gang han fikk sjansen for Palace i ligacupen, og de to kampene er det eneste landslagspissen har fått sjansen fra avspark av Hodgson denne sesongen.

Denne gangen gikk han målløs av banen, etter blant annet å ha fått en heading i første omgang stoppet av WBA-keeper Boaz Myhill.

Sørloth var nær en målgivende pasning til i den andre omgangen, da han serverte Jeffrey Schlupp, som heller ikke han fikk ballen forbi Myhill.

Nordmannen var ikke involvert da Patrick van Aanholt gjorde 2-0 et kvarter før slutt, og heller ikke da Townsend scoret sitt andre for dagen og sørget for 3-0.

Dermed er Crystal Palace videre til tredje runde, i likhet med Joshua Kings Bournemouth. King ble byttet inn på stillingen 2-2 mot Blackburn sammen med Callum Wilson, som gjorde 3-2 på overtid.