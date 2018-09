En dag etter jobb skulle Simon Oguz fra Växsjö i Sverige finne på noe med en kollega og en kompis.

– Da kom jeg på at vi kunne prøve å farge skjegget mitt. Jeg hadde tenkt på det en stund og jeg ønsket å se hvordan det kunne se ut, forteller han til TV 2.

De tre vennene gikk på butikken og kjøpte en hårfarge. Valget falt på en lysebrun tone. De satt igang med fargingen og alt virket helt normalt. Men to dager senere skulle dette endre seg.

– Det var fredag. Jeg våknet opp og gikk på badet. Idet jeg pusset tennene så jeg meg selv i speilet. Jeg hadde svulmet opp i hele ansiktet, sier Simon.

– Jeg så ut som et marsvin

Unggutten forteller at hevelsen bare verre og verre utover dagen. Han bestemte seg for å oppsøke fastlegen sin, men han fikk beskjed om at det ikke var noe alvorlig.

ALLERGISK REAKSJON; Simon skal ha fått en allergisk reaksjon av hjemmefargingen. Foto: Privat

Han fikk et legemiddel for reaksjonen, men til ingen nytte. Hevelsen fortsatte å vokse. Dermed bestemte Simon seg for å heller oppsøke kompisen sin mor, som også jobber som lege. Han fikk nye medisiner, men hevelsen ga seg ikke.

– Lørdag var ansiktet så hovent at jeg ikke kunne kjenne munnen min engang. Jeg skulle på jobb denne dagen, og det var ikke så kult ettersom jeg så ut som en blanding av et marsvin og Glenn Quagmire fra Family Guy.

Søndag oppsøkte Simon vennens mor igjen. Han fikk skrevet ut nye medisiner. Det var først på onsdag at den voldsomme hevelsen gikk ned og at ansiktet gikk tilbake til normalen.

Internasjonal oppmerksomhet

Tre uker etter hendelsen bestemte kollegaen seg for å legge ut bilde av vennen på Twitter.

ANGRER: Slik ser Simon ut i dag. Han forteller at han aldri kommer til å farge skjegget sitt igjen. Foto: Privat

– Tråden eksploderte med enormt mange retweets og likes. Så kontaktet en journalist oss. Det vi ikke visste var at hun jobbet for Daily Mail, forteller Simon.

Og da var det gjort. Siden har ansiktet til svenske Simon prydet en rekke aviser og nyhetsbyråer rundt omkring i Europa. Det har Simon blandede følelser om.

– Jeg synes det er utrolig morsomt at så mange vil skrive om dette og at jeg får være på nyhetene rundt omkring i hele Europa. Samtidig skulle jeg ønske at jeg ble kjent på en annen måte enn med akkurat dette, ler han.

En ting er svensken helt sikker på etter hendelsen.

– Jeg kommer aldri til å farge verken skjegget eller noenting på kroppen igjen, avslutter han.