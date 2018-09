Werder Bremen-Hertha Berlin 3-1

13. oktober møter Norge Slovenia på Ullevaal i neste kamp i Nations League.

Det er 18 dager til.

Da er det neppe det landslagssjef Lars Lagerbäck vil høre at hans førstemålvakt Rune Almenning Jarstein ble byttet ut med skade i Herthas møte Werder Bremen tirsdag.

Jarstein ble værende i garderoben etter pausen med en lårskade, opplyser Hertha på Twitter.

33-åringen hadde måtte se to baller gå i nettet bak seg i den første omgangen.

Uheldig

Det første målet var særlig uheldig da lagkameraten Fabian Lustenberg sparket ballen ut av hendene på Jarstein, og sendte ballen til Martin Harnik som scoret Bremens ledermål.

Milos Veljkovic stanget inn 2-0, mens Herthas Javairo Dilrosun har redusert i andreomgang, før nordmannens erstatter Thomas Kraft også måtte slippe til et mål. Max Kruse gjorde 3-1 på straffe.

Det ble også sluttresultatet.

Per Ciljan Skjelbred satt hele kampen på benken.

Fan-protest

Kampen mellom nummer to og fire på tabellen ble innledet med fullstendig stillhet fra tribunene. Tilhengerne i tysk fotball demonstrerer denne runden mot det de mener er oppstykking av serierundene og spill på for dem ubeleilige tidspunkter av hensyn til TV-kanalene som har betalt for å vise kampene.

«Forestill deg at det er kamp og ingen kan komme», «Stopp oppstykkingen av serierundene» og «Fotball er for deg og meg, ikke for betal-TV» var blant slagordene på publikums bannere.

Werder-tilhengerne slo på lyden etter 18 minutter, Hertha-tilhengerne to minutter senere.