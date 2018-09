Nyhetsbyrået AFP skriver at hendelsen fant sted på et innenriksfly i India i helgen.

En medpassasjer slo alarm og besetningen fikk stoppet mannens forsøk på å gjøre sitt fornødne, mens flyet var i luften.

GoAir-avgangen landet uten problemer etter hendelsen.

Ifølge avisen The Telegraph i Kolkatta, skal mannen desperat ha røsket i nødutgangen i den tro at det befant seg et toalett der.

– Stemningen ombord ble panisk og han ble lagt i jern av mannskapet, sier talsmann Mohammad Sanowar Khan ved flyplassen til avisen.

Ifølge Khan oppsto misforståelsen av en god grunn, mannen i tyveårene var på sin første flytur noensinne. Han ble overlatt til myndighetene ved landing til Patna.

Det er ikke den eneste hurraturen i indisk luftfart den siste tiden. Forrige uke glemte pilotene i et Jet Airways-fly å trykke på en knapp som regulerer kabintrykket, noe som førte til at flere enn 30 passasjerer begynte å blø fra ørene og nesen.