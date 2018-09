Forholdet mellom Manchester United-manager José Mourinho og Paul Pogba virker å være på bristepunktet.

Tirsdag skriver en rekke britiske medier, inkludert The Times, BBC, Daily Mail og ESPN, at Mourinho skal ha fortalt Pogba at han aldri vil være kaptein for klubben igjen.

Beskjeden skal ha blitt gitt foran hele spillertroppen, ifølge Daily Mail.

Vanligvis er det Antonio Valencia som bærer kapteinsbindet for de røde, men den franske stjernen har vært kaptein tre ganger for klubben, senest i Champions League-seieren mot Young Boys forrige uke.

Etter 1-1 hjemme mot Wolverhampton lørdag, etterlyste midtbanespilleren mer og bedre angrepsfotball på Old Trafford.

På spørsmål om hva som hindret dem i å angripe, ga den franske VM-vinneren følgende kryptiske svar:

– Jeg kan ikke si noe om det, for jeg er kun en spiller. Det er ikke opp til meg å si, sa Pogba, og la til:

– Jeg er ikke manageren, og kan ikke forklare det, men vi burde åpenbart vist bedre spill, men jeg er kun en spiller. Men slik jeg ser det, så burde vi beveget oss bedre og beveget oss mer.

Det ble tolket som det siste i en rekke stikk mot Mourinho fra Pogba, og ifølge britisk presse skal portugiseren nå ha satt foten ned.

The Times siterer en anonym kilde i klubben:

– José Mourinho fortalte spillerne at Paul Pogba ikke vil være kaptein fordi han ikke representerer det en kaptein skal gjøre, og Manchester United er større enn alle.

BBC sitter med samme informasjon fra sine kilder og skriver samtidig at Mourinho har sett seg lei på Pogbas oppførsel og nå tar grep for å vise hvem som er sjefen.

Tirsdag kveld tar Manchester United imot Derby på Old Trafford for tredje runde i ligacupen.

Verken Antonio Valencia og Paul Pogba er ventet å være i troppen mot Derby. I kampprogrammet er Mourinho langt fra nådig mot sine spillere:

– Kampen var en viktig lekse; en lekse som jeg gjentar uke etter uke etter uke, en lekse noen av guttene ikke lærer.

– Hvert lag Manchester United møter spiller sitt livs kamp, og vi må matche deres aggresjons- og motivasjonsnivå. 95 prosent er ikke nok når andre gir 101 prosent, skriver Mourinho ifølge BBC.