– Avhørene av fetteren var sterkt manipulativt oppbygd

– Hvordan ble de nye ideene fra England møtt blant norsk politi?

– Fordi vi ikke hadde noen opplæring og vi nå fikk en metodikk å forholde oss til ble det kjempegodt mottatt, stort sett. Men det var også noen som syntes dette var veldig vanskelig. Særlig de erfarne, de som var ansett som «de beste». De så oss ikke i øynene på flere år, fortsetter han.

Best i klassen

Norsk politi innlemmet de nye metodene på 2000-tallet, og i løpet av 20 år har Norges utfordringer på området snudd til å bli en suksesshistorie. FNs spesialrapportør for tortur har uttalt at de norske metodene som bygger den britiske snuoperasjonen innen avhørsmetoder ti år tidligere, bør være et forbilde verden over. FN hadde merket seg det unike samarbeidet mellom norsk politi og Norsk senter for menneskerettigheter, og spesialrapportøren anbefalte Rachlews forskning og metoder for de globale standardene.

– Jeg har jobbet for norsk senter for menneskerettigheter i ti år og vi hadde satt oss som mål om at vi en gang skulle gjøre avhørsmetodene globale. Det er utrolig inspirerende å få gjøre dette arbeidet og kunne påvirke på denne måten, sier Rachlew.

Skal forhindre tortur

Målet med de nye, globale retningslinjene er å forhindre tortur og forebygge uriktige domfellelser. Retningslinjene er forankret i menneskerettighetene og tar utgangspunkt i uskyldspresumsjonen - enhver er uskyld til det motsatte er bevist.

– Det viser seg at et effektivt politiavhør og det å bevare menneskerettighetene ikke er motsigelser. Det er faktisk disse metodene som er best egnet, sier Rachlew.

– Tror du de nye retningslinjene vil forhindre justismord i fremtiden?

– Ja, det er jeg sikker på. Det vil definitiv forebygge. Vi kan aldri tro at vi har utviklet en metodikk som vil fjerne alle menneskelige feil. Men følger vi denne tenkningen vet vi at det vil redusere justisfeil, avslutter han.

