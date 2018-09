Bill Cosby har siden april vært i husarrest, etter han ble funnet skyldig i å ha dopet ned og forgrepet seg på Andrea Constand i 2004.

Nå er han dømt til tre til ti års fengsel. Cosby vil føres direkte fra tinghuset til Pennsylvania State Prison, skriver CNN.

– Dette var en alvorlig forbrytelse. Herr Cosby, alt har nå kommet for en dag. Dagen har kommet, tiden har kommet, sa dommer Steven T. O'Neill under avsigelsen av dommen.

Dommeren understreket at ingen er over loven, og at Cosby ikke skulle dømmes ut ifra hvem han var – eller er. Juryen besto av syv menn og fem kvinner.

Ingen anger

Aktoratet la mandag ned påstand om fengselsstraff på mellom fem og ti år. Cosby har ikke vist anger og det er fare for at han kan begå nye overgrep, argumenterte påtalemyndigheten.

81-åringens forsvarsadvokat ba derimot om at Cosby skulle dømmes til husarrest på grunn av hans høye alder og dårlige syn.

Tiltalen lød originalt på tre punkter, der hvert punkt kunne gi komikeren opp til ti år i fengsel. Sammenlagt kunne han derfor risikere opptil 30 års fengsel.

Mandag ble det midlertidig bestemt at de tre tiltalene skulle legges sammen til én tiltale, som ga en strafferamme på ti år.

«Voldelig overgriper»

Den tidligere profesjonelle basketspilleren Andrea Constand uttalte seg i retten tirsdag formiddag. Der beskrev hun omstendighetene etter overgrepet.

– Da det seksuelle overgrepet skjedde var jeg en ung og selvsikker kvinne som hadde en lys fremtid. Nå, nesten 15 år etter, er jeg en middelaldrende kvinne som har vært i et ventemønster nesten hele sitt voksne liv, ute av stand til å helbredes eller gå videre, sier hun i innlegget.

Cosby har hele veien nektet straffeskyld, og ville heller ikke uttale seg i retten tirsdag.

Under rettsmøtet ble Cosby klassifisert som en voldelig overgriper av dommeren Steven T. O’Neill. Statusen som en såkalt «sexually violent predator» krever livstidsregistrering og obligatoriske terapitimer. I tillegg kreves det at lokalsamfunnet får beskjed om at en seksuell overgriper bor i området.

En slik status påvirker ikke dommen i noen grad, men vil likevel ha alvorlige konsekvenser for Cosby.

Flere anklagere

Om lag 60 kvinner har anklaget den tidligere så folkekjære skuespilleren for overgrep. Hendelsene skal ha funnet sted over en 40 år lang periode.

Ettersom de andre sakene er foreldet, er det bare Constands anklager som har ført til at det har blitt reist straffesak. Denne saken har også vært gjenstand for et sivilt søksmål, som ble løst ved forlik 2005.

Påtalemyndigheten tok i 2015 saken opp igjen etter at det skal ha kommet fram nye bevis mot stjernen.

Cosby var som skuespiller og komiker mest kjent som doktor Heathcliff Huxtable i «The Cosby Show», eller «Cosby med familie» som serien ble kalt på norsk, og som gikk over åtte sesonger fra 1984 til 1992. Han var i tillegg den første amerikanske skuespilleren med afrikansk opphav som ble tildelt en Emmy-pris.