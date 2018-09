Jeg er nybegynner og nysgjerrig på elbiler. Jeg vet, som de fleste, at fremtiden på veiene vil være utslippsfri. På overskuelig sikt betyr dette elbiler.

Nærmere tre uker med Tesla Model X og Model S var en positiv opplevelse i norsk hverdagsbruk. Jeg fikk litt færre kilometer ut enn hva bilen forespeilte, men forskjellen var «innafor».

Selv er jeg vant til å bruke bil mye på jobbreiser når jeg har tid til dette – også på lange distanser.

Prøvebil til drøye millionen

Hvor bra passer elbilen til dette, undret jeg, og la opp en rute på drøyt 1.100 kilometer fra hjemadressen i Drammen til Wehrheim nær Frankfurt da et lite team av oss skulle til Tyskland og Østerrike på en ukes reportasjetur.

For å spare litt kilometer, valgte vi å ta ferge fra Larvik til Hirtshals.

Bilen ble en Tesla Model X 100D, som importøren velvillig stilte til rådighet, med app og det hele. Denne modellen har en startpris på 866.520 kroner, og med det utstyret testbilen hadde, sto det her 1.001.420 kroner på prislappen.

På Teslas superladere i Danmark og Tyskland var vi ofte eneste bil til lading. (Foto: Christer Williksen)

Stor forskjell på oppgitt og reell rekkevidde!

Vi snakker om en svært godt utstyrt, stor og rommelig bil med høy effekt, og en rekkevidde som oppgis til ca. 565 kilometer (NEDC).

Mitt utgangspunkt for å vurdere en elbil som nr. 1-bil, er at den skal ha like god, eller bedre, reell rekkevidde enn en tilsvarende fossilbil. Det bør også gå mye kjapt å etterfylle energi (lade).

Legg merke til at jeg sier reell rekkevidde, for det viste seg å skille enormt mye mellom hva vi i praksis oppnådde og en rekkevidde på 565 NEDC-kilometer.

Model X er en flott bil å kjøre langt med - bortsett fra mange og lange ladepauser. (Foto: Christer Williksen)

Dobbelt så lang ladetid

Det lengste vi oppnådde på turen sørover, var 270 kilometer på det siste strekket fra ladestasjonen i Rhüden til hotellet i Wehrheim – men da var batteriet også bokstavelig talt tomt; 14 fattige kilometer hadde vi å gå på da vi parkerte.

Heldigvis fant vi en ladestasjon i nabokvartalet, slik at vi fikk hentet sårt tiltrengt strøm via type 2-kontakten.

Det skilte også svært mye på effektiv ladetid i forhold til det som gjerne har vært sagt om Tesla på egne superladere. Mens vi ble forespeilet ladetid på 20-30 minutter opp til 80 prosent kapasitet, endte vi med det dobbelte eller mer, som tabellen nedenfor vil vise.

Burde gått raskere

Dette ble nødvendig vel ofte. (Foto: Frank Williksen)

Her bør det tilføyes at på de sju Tesla superladerne vi benyttet på turen, var vi eneste bil på fire av dem, og på de tre øvrige var det henholdsvis en, to og to biler til på åtte mulige ladepunkter. Da burde det etter vår oppfatning ha gått mye raskere.

Supert transportmiddel

Om selve bilen er det bare positivt å si. Veiegenskaper og komfort, plass og utstyr holder høy klasse. Luftfjæring og firehjulsdrift er viktige bidrag.

For tre voksne karer med bagasje var det definitivt et flott transportmiddel. Overlegne krefter og akselerasjon, og elbilens suverene lydkomfort, gjorde selve kjøreturen til en særdeles behagelig opplevelse.

Et meget funksjonsdyktig klimaanlegg skal også nevnes på plussiden her.

Hold deg under 130…

Navigasjonssystem i toppklasse. Foto: Christer Williksen)

Den enorme frontruten imponerer stadig, og fargetoningen på den øvre halvdelen er nesten utrolig effektiv når man kjører med sola imot.

En Tesla er nesten mer datamaskin med hjul på enn bil i tradisjonell forstand.

Dette betyr for eksempel at den gir både viktige og nyttige beskjeder uoppfordret.

Som for eksempel da sjåføren tråkket litt vel hardt på pedalen, og farten steg til 215 km/t: «Hold deg under 130 km/t for å nå målet ditt», meldte bilen, med henvisning til neste ladestasjon...

Noen nøkkeltall:

Lengde x bredde: 5,04 x 2,07 meter

Akselavstand: 2.965 mm

Egenvekt: 2.459 kg

Vekt på turen: ca. 2.800 kg

Tilhengervekt m/brems: 2.250 kg

Akselerasjon 0-100 km/t: 4,9 sekunder

Toppfart: 250 km/t

Forbruk: Totalt 528,6 kWt

Rimelig transport

Energikostnad, hele turen (1.887 km): Her var det ikke helt enkelt å finne svar, men hvis vi regner med Tesla Supercharger-lading (over 60 kW) etter minuttpris, blir kostnaden (tysk pris) 106,42 euro, som tilsvarer NOK 1.067,42. Så har bilen en Supercharger-kreditt på 400 kWt årlig, som gir et forholdsmessig fradrag her. Før et slikt fradrag blir altså prisen pr mil NOK 5,66.

Ved hjemmelading, med dagens pris på ca. NOK 1,30 pr. kWt, ville tilsvarende kostnad blitt NOK 687,18. Det ville gitt en tilsvarende pris pr. mil på NOK 3,64. For hjemmelading må det også medregnes andel av installasjon av passende veggboks med egen krets.

Rimelig kjøring blir det, uansett.

Snittfart 93,2 km/t

Før vi ga oss i kast med autobahn i Tyskland bestemte vi oss for å holde oss innenfor fartsgrenser – og på strekninger med fri fart holde oss innenfor anbefalte 130 km/t.

Det eneste unntaket fra dette kom på kveldens siste etappe, da trangen til å komme frem overstyrte interessen for å kjøre noen lunde økonomisk. På strekningen fra Rhüden til Wehrheim gikk det stedvis i både 150 og 160 km/t.

Likevel kjørte vi betydelig langsommere på hele turen samlet enn vi noen gang har gjort på talløse turer med diesel- og bensinbiler. En gjennomsnittsfart på 93,2 km/t for hele strekningen på 1.103 kilometer sier vel det meste. Riktig nok vrimlet det av veiarbeidsområder, men likevel…

Tesla Model X er en stor og tung bil på alle måter. Egenvekt på knappe to og et halvt tonn vil nok gjøre innhugg på dekkontoen. (Foto: Frank Williksen)

3 timer 15 minutter til lading - én vei!

Konklusjonen er uansett klar: Et slikt kjøremønster som vi hadde på denne turen passer bilen rett og slett ikke til. Det blir for mange ladepauser – og de blir for lange. På strekningen Drammen - Wehrheim – 1.103 kilometer - måtte vi lade fem ganger, medregnet topping av batteriet i Drammen før avgang.

Bare på ladepausene fra Hirtshals til Wehrheim brukte vi 3 timer og 15 minutter:

Randers 55 minutter

Aabenraa 45 minutter

Bispingen 45 minutter

Rhüden 50 minutter

Brukte over 2 timer mer på turen

Selvsagt måtte vi hatt stans på turen også med en fossil bil. Trolig hadde vi stoppet tre ganger da – to ganger for å strekke på beina, og en gang for å tanke og spise. Til sammen ville dette ha tatt knapt en time, hvilket betyr at vi med fossil transport ville vært fremme i Wehrheim litt før klokka 11 på kvelden – i stedet for 01.10 på natta.