I september i fjor leverte TV 2 sin søknad til Kulturdepartementet om å bli kommersiell allmennkringkaster.

Behandlingen av TV 2s søknad har vært forsinket, men tirsdag ble det klart at TV 2 får statlig støtte.

Onsdag vil kulturminister Trine Skei Grande og TV 2-sjef Olav Sandnes skrive under på avtalen om kommersiell allmennkringkasting.

Stiller krav

Trine Skei Grande sier til TV 2 at det har vært viktig å få på plass en avtale som står seg både juridisk og politisk.

– Så vi har sørget for en god avtale som vi håper vi kan signere i morgen, sier hun.

– Stiller du krav til TV 2?

– Ja, vi kommer til å stille krav til TV 2 og jeg håper TV 2 ser hvilken tilleggsverdi det vil ha for firmaet fremover.

Bakgrunn: TV 2 søker om å bli kommersiell allmennkringkaster.

Dekker merkostander

TV 2-sjef Olav Sandnes sier at TV 2 er glad for at avtalen nå er på plass og kaller tirsdagen for «en gledens dag».

Avtalen innebærer at TV 2 vil være kommersiell allmennkringkaster de neste fem årene. Sandnes understreker at dette ikke betyr at TV 2 vil få penger av staten.

TV 2-sjef Olav Sandnes kaller tirsdag en gledens dag. Foto: Eivind Senneset / Tv 2

– Det er i realiteten en dekning av merkostnader som følge av et oppdrag vi påtar oss. Det oppdraget handler om områder som typisk ikke er lønnsomme. Vi er jo en kommersiell aktør som tar på oss et ikke-kommersielt oppdrag og da er det også naturlig at det er en dekning av merkostnader, sier han.

​– Er du lettet i dag?

– Ja, jeg er lettet. Det har vært et langt løp og det har sin naturlige forklaring, men i dag er vi først og fremst veldig, veldig glad i TV 2, sier han.