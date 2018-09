– Jeg håper vi kan få fred nå

Birgitte Tengs ble drept natt til 6. mai i 1995. Hun var på vei hjem da hun ble borte. Morgenen etter ble hun funnet voldtatt og drept i et skogholt like ved sitt hjem på Karmøy.

Nærmere to år etter drapet ble Birgittes jevngamle fetter pågrepet og siktet i saken. Etter ukesvis i avhør, tilsto gutten et drap han ikke kunne huske å ha begått. Han trakk senere tilståelsen sin og politiet har fått massiv kritikk for fremgangsmåten i avhørene.

I herredsretten ble fetteren dømt, mens han ble frikjent i lagmannsretten. Likevel ble han dømt til å betale erstatning til Birgittes foreldre.

Derfor har fetteren, som i dag bor utenlands, ikke følt seg helt renvasket. Mange i lokalmiljøet på Karmøy har ment at det var han som drepte kusinen. Men etter at serien «Hvem drepte Birgitte?» har gått på TV 2, har det skjedd noe.

Birgitte Tengs ble bare 17 år gammel. Drapet er et av de mest omtalte i norsk kriminalhistorie. Foto: Privat

– Ekstrem respons

TV 2 møter fetterens far, Jakob, i Kopervik. Han er lettet.

– Folk sier at de trodde sønnen min var skyldig helt frem til de så serien.

– Hva sier de nå?

– Det er en krystallklar oppfatning om at sønnen min er uskyldig i dette.

– Hvordan har responsen på serien vært?

– Det har vært helt ekstremt. Det tikker inn meldinger samtidig som serien går på TV, og det er bare positivt. Jeg kan ikke gå på butikken uten at noen stopper meg og gir oss støtteerklæringer. Mange beklager seg for at de ikke har sett at sønnen min er uskyldig tidligere, sier Jakob.

Mange har snudd

Ifølge lokalavis-journalister er det knapt noen som ikke har sett TV-serien om Birgitte Tengs-saken i Kopervik. De er enig i at serien har snudd manges syn på fetteren.

– Det er vist så mye stoff i serien, slik at folk her har fått et nytt grunnlag for å danne seg en mening. Mitt inntrykk er at serien har påvirket opinionen, og endret den, sier journalist Harald Dale til TV 2.

– Folk har fått større forståelse for fetterens sak, større forståelse for at politiet har sviktet, og større forståelse for at tilståelsen fetteren gav var falsk. Mye på grunn av avhørsmetodene som ble brukt, sier Dale til TV 2.

Slik reagerte fetteren

Dale får støtte fra journalist i Haugesunds avis, John Arne Bauge.