​Da elbilsalget tok av for alvor her i landet, trodde de fleste at dette ville føre til færre skader. Teorien var at elbiler generelt ville kjøre langsommere og mer forsiktig, og bli mest brukt på korte strekninger og i tettbygde strøk.

– Slik har det ikke gått, forteller Vidar Brustad, leder ettermarked motor Norge i If, som er Nordens største skadeforsikringsselskap.

– Vi ser at skadefrekvensen er litt høyere på elbiler enn det er på biler med fossile motorer. Årsaken til dette er nok at elbiler har et kraftig dreiemoment og svært rask akselerasjon, og dette overføres direkte når du tråkker på gasspedalen.

– Mange av dem som har kjøpt elbil, har i all hovedsak vært vant med biler som har en helt annen akselerasjon enn det elbiler har. I tillegg er det ingen motorlyd som gjerne identifiserer fart og akselerasjon, forklarer han.

Stor overgang for mange

– De første Nissan Leaf som kom, gikk mye i tettbygde strøk. Her er det mer trafikk, og dette bidro til høyere skadefrekvens.

I tillegg er det en viktig årsak at mange av dem som har kjøpt Leaf, Opel Ampera-e og Kia Soul er folk som fra før hadde en mindre, fossil bilmodell, med liten motor og gjerne manuell girkasse.

Dermed har overgangen blitt veldig stor til elbilenes kraftige dreiemoment, automatgir og lydløs akselerasjon. Her ligger nok en del av årsaken til de mange elbil-skadene.

Med den første store bølgen av Nissan Leaf ble bilene brukt mest i tettbygde strøk, og resultatet var for det meste relativt små skader.

Trengs mindre trykk på gasspedalen

Enda tydeligere er nok dette for Tesla, der relativt mange skader kan spores direkte tilbake til bilenes høye effekt, sier Vidar Brustad.

– Hvilket råd vil du gi til nybakte elbil-eiere?

– Først og fremst å være oppmerksomme på det kraftige dreiemomentet. Går du fra fossil bil til elbil, må du venne deg til at du behøver å trykke mye mindre på gasspedalen for å få samme fartsøkning, understreker han.

Flere komponenter som må skiftes

– Hvordan er skadesituasjonen for hybridbiler?

– Skadefrekvens på hybrid er også noe høyere enn for tilsvarende biler med fossile motorer. Årsaken er i all hovedsak at det handler mye om biler med store bensinmotorer og kraftig akselerasjon, spesielt gjelder dette ladbare hybrider.

– Vi ser dessuten at snittskaden på de fleste hybrider er større enn de fossile bilene. En årsak til dette er at det er flere komponenter i disse bilene som må skiftes ved skader, siden de både har fossil- og elbil- teknologi, med deler som tilhører begge disse teknologiene.

God gammeldags vinter ga skadeøkning

– Hvordan har skadeutviklingen vært generelt i år sammenlignet med fjoråret?

– Når det gjelder den generelle skadeøkningen i Norge, har det vært en økning på ca 9,5 prosent for alle selskapene. Her er det ikke hensyntatt økning i bilparken. I If har vi også hatt vår andel av denne økningen, og det er flere faktorer som kan spille inn her for året i år. Det ene er at vi har hatt en «god gammeldags vinter» i Norge, som har gitt det største bidraget til skadeøkningen, sier Brustad.

Ikke lenger bonustap

– Flere skader gir normalt økt premie. Hva gjør dere for å kompensere for dette?

–I If har vi jobbet bevisst med å justere våre produkter slik at de blir mer brukervennlige, og at det skal være gunstig for kunden å bruke forsikringen også i forhold til bonustap og ved skader uten skyld. Kunden får nå maksimalt 10 prosent bonustap ved å bruke forsikringen, mens man tidligere kunne risikere å få et bonustap på opp mot 20 prosent.

– I tillegg er det ingen bonustap på parkeringsskader som ikke er kundens skyld. Dette betyr at de ergerlige småskadene uten kjent «gjerningsmann» ikke lenger fører til bonustap.

Kraftig kasko-økning

– Dette er kundene vår veldig fornøyde med, og det bidrar til at kundene nå kan bruke forsikringen på skader de selv betalte tidligere - eller fikk store bonustap på. Denne endringen kan nok på sikt føre til noen flere forsikringsskader – og mange fornøyde kunder, sier Vidar Brustad.

På motorkjøretøy ble det i første halvår i år erstattet skader for nesten 7,7 milliarder, hvorav kaskoerstatningene økte med nesten 500 mill. kr fra i fjor og ble på 3,7 milliarder kroner.

De mange kasko- og redningsskadene kan skyldes vinterens vekslende kjøreforhold. Personskadene fortsetter å avta, både i antall og konsekvens.

Hittil i år er det meldt 4.872 personskader med et anslått erstatningsbeløp på nesten 628 mill. kroner, mens det for fem år siden ble meldt 5.722 skader med et erstatningsbeløp på nesten 1 milliard kroner. I samme periode har bilparken økt med rundt 7 prosent.

