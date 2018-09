Talen til Donald Trump til FNs generalforsamling tirsdag, handlet til å begynne med om innenriks politikk.

Den amerikanske presidenten snakket blant annet om hvor godt det går økonomisk i USA og hvor mye tryggere landet er blitt under hans ledelse.

​På et tidspunkt fikk Trump hele salen til å bryte ut i latter da han snakket om sin egen administrasjon i svært gode ordelag.

– På mindre enn to år har min administrasjon oppnådd mer enn nesten noen annen administrasjon i vårt lands historie, sa han.

– Så sant, sa han videre, noe som fikk flere i salen til å bryte ut i latter.

Presidenten tok reaksjonen fra salen pent.

– Det var ikke den reaksjonen jeg ventet, men det er OK, sa han spøkefullt, hvorpå latteren gjallet i salen.

Snakket om Iran

​I tillegg brukte presidenten en del av sin tale til å snakke om Iran, slik mange hadde ventet. Samtidig gikk han ikke like hardt ut mot det iranske regimet, som han gjorde mot Nord-Korea under den samme talen i fjor.

Han uttalte dog at Irans ledere sprer kaos og død.

– De respekterer verken naboenes grenser eller andre nasjoners suverenitet, sa Trump og la til:

– I stedet plyndrer Irans ledere av landets ressurser for å berike seg selv og for å spre kaos i Midtøsten og utenfor regionen.

Trump sa også at Irans naboland har betalt en høy pris for landets ekspansjonspolitikk og aggresjon.

– Det er derfor så mange land i Midtøsten sterkt støtter min beslutning om å trekke USA fra atomavtalen med Iran, hevdet han videre.

Takket Kim Jong-un

Videre skrøt presidenten av Nord-Koreas leder. Trump roste Kim Jong-un for at han har sørget for at det ikke lenger «flyr raketter og missiler i alle retninger».

– Jeg vil takke formann Kim for hans mot og for stegene han har tatt, selv om mye jobb står igjen, sa Trump.

Den amerikanske presidenten snakket også om handelspolitikk og nevnte at han synes patriotisme er viktigere enn global politikk. Han krever at flere land bidrar mer økonomisk til FN, og at USA vil kutte noe i sine bidrag til FNs militære styrker. Dette for at andre land kan betale mer og for at byrden skal bli jevnere fordelt.

Han forklarte også at det er nødvendig å innføre straffetoll på kinesiske varer fordi Kina har kommet for billig unna over for lang tid, samtidig som han rettet flere gode ord mot den kinesiske presidenten, Xi.

– Jeg har stor respekt for min venn president Xi, men jeg har gjort det klart at vår handelsballanse ikke er akseptabel, sa han.

(©NTB/TV 2)